        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:25
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Anadolu Mirası Operasyonu" kapsamında yapılan çalışma sonucunda 3 şüphelinin ilçede define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.

        Jandarma düzenlediği operasyonda 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında yapılan incelemelerde, yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde alanın kazıldığı belirlendi.

        Operasyonda çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 kişi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

