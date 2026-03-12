Eskişehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Anadolu Mirası Operasyonu" kapsamında yapılan çalışma sonucunda 3 şüphelinin ilçede define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.
Jandarma düzenlediği operasyonda 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kazı alanında yapılan incelemelerde, yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde alanın kazıldığı belirlendi.
Operasyonda çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
