Eskişehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Anadolu Mirası Operasyonu" kapsamında yapılan çalışma sonucunda 3 şüphelinin ilçede define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.



Jandarma düzenlediği operasyonda 3 kişiyi suçüstü yakaladı.



Kazı alanında yapılan incelemelerde, yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde alanın kazıldığı belirlendi.



Operasyonda çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 kişi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

