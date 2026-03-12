Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çok sayıda personelin katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çok sayıda personelin katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı 23 ekip ve 66 personel, geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi yaptı.

        Oluşturulan uygulama noktalarında, 328 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 142 araç kontrol edildi.

        Denetimlerde kusurlu olduğu belirlenen 8 araca cezai işlem uygulandı.

        Ayrıca, kayıp olarak aranan bir kişi hakkında gerekli tutanak hazırlanırken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen iki kişiye tebligat yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor

        Benzer Haberler

        ESOGÜ'de Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinliği düzenlendi
        ESOGÜ'de Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinliği düzenlendi
        Erzincan ile Yedisu arasında püskürme riski bulunan iki magma rezervuarı be...
        Erzincan ile Yedisu arasında püskürme riski bulunan iki magma rezervuarı be...
        Gıda ve yem denetimlerinde 528 bin TL ceza kesildi
        Gıda ve yem denetimlerinde 528 bin TL ceza kesildi
        Eskişehir'de polis ekiplerince 328 şahıs ve 142 araç sorgulandı
        Eskişehir'de polis ekiplerince 328 şahıs ve 142 araç sorgulandı
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Gürsoy, Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Gürsoy, Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
        Bakımsız kalan asırlık çeşmenin restore edilmesi isteniyor Cunudiye Mahalle...
        Bakımsız kalan asırlık çeşmenin restore edilmesi isteniyor Cunudiye Mahalle...