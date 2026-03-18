Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlılardan 32'si tutuklandı

        Eskişehir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 32'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 11:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının desteğiyle Eskişehir merkezli Adana, Adıyaman, Antalya, Batman, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Yalova'da 13 Mart'ta gerçekleştirilen eş zamanlı yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılardan 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 32'si "yasa dışı bahis oynatma", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması" suçlarında tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla salıverildi.​​​​​​​

        Şüphelilerden birinin sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğü, birinin askerde olduğu, 4'ünün de farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında yurt dışında bulunduğu tespit edilen 3 zanlının ve firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        Trump NATO'ya öfkeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vodafone Türkiye'nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Kemoterapiyi tamamladı
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Taraftarla barış sağlandı"
        Tarım arazilerinde talana, "hobi bahçesi" freni
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Gençlere büyük haksızlık"
