Eskişehir'de tırın çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun Karapazar Mahallesi mevkisinde seyreden M.Ç. (60) yönetimindeki 33 DTY 82 çekici plakalı tır, karşı yönden gelen Zafer Çivi (48) idaresindeki 03 AK 218 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü ile yanında bulunan eşi Kezban (43) ve kızı Ela Can Çivi (18) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



3 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarıldı.



Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalede Kezban Çivi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ela Can Çivi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kezban Çivi'nin cenazesi ise jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



Tır sürücüsü M.Ç. ekiplerce karakola götürüldü.



Öte yandan kaza anı başka bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi.



Görüntüde, tırın karşı şeride geçtiği ve otomobille çarpışarak yoldan çıktığı yer alıyor.

