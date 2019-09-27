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Uzlaştırmacılardan Başkan Ataç'a ziyaret

İHA

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği (ESUZDER) Başkanı Muharrem Akaydın ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Uzlaştırmacılardan Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği (ESUZDER) Başkanı Muharrem Akaydın ve beraberindekileri makamında ağırladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak ESUZDER Başkanı Muharrem Akaydın ve dernek üyeleri, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Akaydın, dernek faaliyetleri hakkında Ataç’a bilgi vererek, toplumda uzlaşma kültürünün yaygınlaşması ve vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini anlattı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da Akaydın ve dernek üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.

ESKİŞEHİR

28 Eylül 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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