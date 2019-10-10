Eskişehir'de 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Polis ekiplerinin takibi uyuşturucu satıcılarını ele verdi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçla kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şahıstan bir miktar esrar maddesi ele geçirilmesi üzerine, çalışma başlatıldı. Ele geçirilen esrar maddesinin Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bir ikametten dağıtıldığı bilgisine ulaşılması üzerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan operasyon sonucu toplam, 1 kilo 421,57 gram esrar, 45 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. 3 şüpheliye ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan N.S., M.Y. ve Y.B. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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