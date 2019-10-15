Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Çocuk Oyunları sezon açılışını yaptı

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Çocuk Oyunları 20192020 sezon açılışını gerçekleştirdi.

Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen sezon açılışına minikler yoğun ilgi gösterdi. Sezonun ilk oyununu izleyenler arasında 75. Yıl Özel İdare İlkokulu öğrencileri de yer aldı. Kahkaha dolu anların yaşandığı oyunda, oyuncuların performansı minikleri adeta büyüledi.

‘Bir Sirk Hikâyesi’ ekim ayı boyunca tiyatro sever miniklere sunulacak

Günümüzde her an karşımıza çıkan didaktik ve çocukları birey olarak kabul etmeyen çocuk oyunlarının tam aksine çocukların keyifli vakit geçirebileceği bir oyun olan ‘Bir Sirk Hikâyesi’, izleyicisine tatlı bir huzur veriyor. Hikâyenin kahramanlarını insanların oluşturduğu hikayede, herkesin tek bir amacı var, mutlu insanlar görmek. Yazar ve yönetmenliğini İlknur Durmaz’ın yaptığı oyunda; Büşra Aslan, Ceren Tüysüz, İpek Uzkalan, Melike Sever, Olcay Çelik, Serhat Demirtaş, Yiğit Gürsoy rol alıyor. Bir Sirk Hikayesi, Ekim ayı boyunca Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezi’nde tiyatro sever minikler ile bir araya gelmeye devam edecek. 16 Ekim Çarşamba, 23 Ekim Çarşamba, 27 Ekim Pazar, 30 Ekim Çarşamba Günü saat 13.30’da seyircisi ile buluşacak olan Bir Sirk Hikayesi, 22 Ekim Salı Günü ise saat 10.30’da sahnelenecek.

Yeni oyun 12 Kasım’da prömiyer yapacak

Odunpazarı Belediyesi’nin yeni çocuk oyunu ise Yönetmenliğini Aslı Arslan Uzun’un yapacağı Sihirli Yolculuk olacak. Beste Ersoy, Derya Dobrişan, Hüseyin Demir, İbrahim Göksel Kart, İpek Uzkalan rol alacağı Sihirli Yolculuk, 12 Kasım 2019 Salı günü prömiyer yapacak.

ESKİŞEHİR 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

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