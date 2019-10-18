Anadolu Üniversitesi’nden Adalet Meslek Yüksekokulu müjdesi

Anadolu Üniversite tarafından Yüksek Öğretim Kuruluna (YÖK) sunulan Adalet Meslek Yüksekokulu kurulması yönündeki teklif kabul edildi.

Çağın gereklilik ve ihtiyaçlarına göre sürekli gelişim ve değişimi kendisine ilke edinen Anadolu Üniversitesi’nden Türk Yükseköğretim Sistemi için önemli bir adım geldi. Üniversite tarafından Yüksek Öğretim Kuruluna (YÖK) sunulan Adalet Meslek Yüksekokulu kurulması yönündeki teklif kabul edildi. Anadolu Üniversitesinin 10 Eylül 2019 tarihinde sunmuş olduğu teklif, 10 Ekim 2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelendi ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d2 maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görüldü.

Bünyesinde Eskişehir Meslek ve Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarını bulunduran Anadolu Üniversitesi ailesine Adalet Meslek Yüksekokulu da katılacak. Öğrenci odaklı hizmet anlayışından hareketle aralıksız çalışmalarını sürdüren Anadolu Üniversitesinde, bu karar sonrası Adalet Meslek Yüksekokulunun kurulmasına yönelik çalışmalar hız kazandı.

ESKİŞEHİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

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