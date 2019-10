(Özel) Acılı anne hayatını kaybeden evladını kitapları ile yaşatıyor Genç yaşta hayatını kaybeden İsmail'in hayallerine anne eli değdi Acılı anne evladının şiir, roman ve denemelerini bastırıyor Anne Binnaz Kalın, her bastırdığı kitaptan sonra oğlunun mezarına gidiyor; “Oğlum bak bu yazılarını da kitaplaştırdım”

Eskişehir’de 2012 yılında hayatını kaybeden 25 yaşındaki İsmail Kalın’ın arkada bıraktığı şiir, roman ve denemeleri annesi Binnaz Kalın kitap haline getirerek oğlunun hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Küçük yaşlarından itibaren edebiyata olan ilgisini tüm olanaksızlıklara rağmen sürdüren ve 2012 yılında serinlemek için girdiği gölette boğularak 25 yaşında arkasında birçok şiir, roman ve deneme bırakarak hayata veda eden İsmail Kalın’ın hayalleri annesi sayesinde gerçeğe dönüşüyor. Acılı anne 2012 yılından itibaren oğlunun ölmeden önce kaleme aldığı tüm eserleri bir araya getirerek kendi bütçesiyle kitap haline getirmek için var gücüyle çabalıyor. Anne Binnaz Kalın, herhangi bir maddi amaç gütmeden kendi imkânlarıyla tüm kitap masraflarını karşılarken bu sayede oğlunu yaşattığını ve yarım kalan hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Her çıkan kitaptan sonra oğlunun mezarına giden acılı anne, şimdiki tek isteğinin ise oğlunun odasını bir kütüphane müzeye dönüştürmek olduğunu belirtti.

“Kitaplarının yayınlanmasını çok istiyordu”

Anne Binnaz Kalın, oğlunun kendi kitaplarını yayınlatmayı çok istediğini fakat bir türlü yayınevlerinden olumlu cevap almadığını söyledi. Oğlu vefat ettikten sonra kendi imkanlarıyla kitapları bastıran Anne Kalın, Yaz tatiliydi. Kütahya’ya gezmeye gitmiştik. Hava sıcak olduğundan serinlemek için gölete girmiş. Gidiş o gidiş. Ben oğlumun yazılar yazdığını biliyordum. Bu kadar olduğunu bilmiyordum. Günlüklerini falan görüyordum fakat özel olduğu için karıştırmıyordum. Vefatından sonra yazılarını ve şiirlerini buldum. Kitaplarının yayınlanmasını çok istiyordu. Yayınevlerine gönderiyordu ama hiç olumlu cevap gelmiyordu. Daha sonra kendi imkanlarımla kitaplarını bastırdım. Ben şimdi oğlumun hayallerini tamamlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Benim hayalim oğlumun hayalinin devamı olacak”

Oğlunun hayallerini devam ettirmenin kendisinin tek isteği olduğunu ifade eden Binnaz Kalın, “Şiirlerini bazı yarışmalara gönderiyordu. Yazdığı romanları yayınevlerine gönderiyorlardı. Sonra maalesef olmadı. Edebiyat bölümü öğrencilerinin kitaplarının basılmasına falan yardım etmek istiyordu ve ‘Anne öğrenciler aç’ diyordu. Ben de hayallerini bildiğim için ne yapabilirsem yapacağım. Benim hayalim oğlumun hayalinin devamı olacak. İlk etapta kitapları basılacak. Ne getirir ne götürür bilemem. İmkânım olduğu kadar bu evi almak istiyorum. Arkada kulübesi duracak. Orası düzeltilip kütüphane olarak kullanılacak. Saz ve neyi çok güzel çalardı. Orasını eşyalarıyla düzenleyip müze gibi dursun istiyorum. Ondan sonra oğlumun her ölüm yıl dönümünde edebiyat öğrencileri arasında ve öykü yarışması düzenlenmesini istiyorum. Ne kadar ödül verebilirsem vereceğim. Anılsın ve adı yaşasın istiyorum” şeklinde konuştu.

“Her kitabını bastırdığımda mezarına gidiyorum”

Oğlu hayatını kaybettikten sonra nasıl anne olunması gerektiğini anladığını belirten Binnaz Kalın, tek yapabileceğinin yazılarının bir satırını bile kaybetmemek olduğunu vurguladı. Her kitap bastırdığında oğlunun mezarına giderek ‘Oğlum bak bu yazılarını da kitaplaştırdım’ dediğini ekleyen acılı anne, “Hem üzülüyorum hem seviniyorum. Her kitabını bastırdığımda mezarına gidiyorum. ‘Oğlum bak bu yazılarını da kitaplaştırdım’ diyorum. Ben anne olmayı da oğlumun yazılarını okuduktan sonra öğrendim. Nasıl anne olmalı onu anladım. Ama faydası yok. Artık oğlum yok. Yapacak bir şey de yok. Ne kadar ağlasam bir faydası yok. En iyisi elimden geldiği kadar ne yapabilirsem yapayım. Yazılarının bir satırı bile kaybolsun istemiyorum. Güzel şeyler yazmış” dedi.

Son olarak satın alınacak bir iki kitabın oğlunun hayallerinin tamamlanmasına vesile olacağını hatırlatan Anne Binnaz Kalın, şu şekilde açıklamalarına son verdi:

“Kitapları alınsın istiyorum. İnsan bir iki kitap almakla batmaz ama o bir iki kitap oğlumun hayallerinin tamamlanmasına vesile olacak. Yetkililer bu konuda, kitapların basılması konusunda yardım ederlerse sevinirim.”

ESKİŞEHİR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:23

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.