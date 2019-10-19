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Başkan Kazım Kurt: “Demokratik kitle örgütlerine destek olmaya devam edeceğiz”

İHA

Yenikent İşletme Kooperatifi (YenikentKoop), Yenikent Mahalle Meclisi ve Yenikent Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kazım Kurt: “Demokratik kitle örgütlerine destek olmaya devam edeceğiz”

Yenikent İşletme Kooperatifi (YenikentKoop), Yenikent Mahalle Meclisi ve Yenikent Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.
Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete Yenikent Koop Başkanı Hüseyin Ceyhan, Yenikent Mahalle Meclisi Başkanı Semih Baraş, Yenikent Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Cahit Doğan katıldı. 24 Kasım’da emekli öğretmenler için yapacakları etkinlik ile ilgili Başkan Kurt’a bilgi veren Hüseyin Ceyhan, Başkan Kurt’u bu etkinliğe davet etti. Yenikent’te ve okullarda yaşanan sorunları Başkan Kurt’a anlatan Ceyhan, “3 yıldır her 24 Kasım’da emekli öğretmenlerin katılımı ile çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Odunpazarı Belediyesi de bize destek oluyor. Başkan Kazım Kurt’a Yenikent’te yaptıkları, bizlere verdiği destek için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Yenikent Koop, Yenikent Mahalle Meclisi ve Yenikent Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneğinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Hüseyin Ceyhan, Semih Baraş ve Hüseyin Cahit Doğan’a davetleri için teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi’ni katılımcı yönetim anlayışı ile yönettiklerinin altını çizen Başkan Kurt, Eskişehir’de bulunan demokratik kitle örgütlerine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

ESKİŞEHİR

19 Ekim 2019 Cumartesi

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