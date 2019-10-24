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İŞKUR'da hedef 1 milyon 350 bin istihdam İş arayan ve işverenler bu fuarda buluştu İŞKUR Genel Müdür ...

İHA

Eskişehir'de Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen 'Eskişehir 9. İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri' etkinliğinin açılışı yapıldı.

İŞKUR'da hedef 1 milyon 350 bin istihdam İş arayan ve işverenler bu fuarda buluştu İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk; "Geçen sene 1 milyon 240 bin 308 vatandaşımızı işe yerleşmesine vesile olduk"

Eskişehir’de Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen ‘Eskişehir 9. İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri’ etkinliğinin açılışı yapıldı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlik kapsamında iş hayatına girmek isteyen gençler ile nitelikli personel temin etmek isteyen işverenler bir araya geldi. Düzenlenen programda işsizlik sorunu çeken vatandaşların istihdam edilmeleri amaçlanıyor.
"Bu sene hedefimiz 1 milyon 350 bin"
Etkinlikte bir konuşma yapan İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk, geçen yıl 1 milyon 240 bin 308 vatandaşı işe yerleştirdiklerini söyledi. Hedeflerinin bu yıl 1 milyon 350 bin olduğunu aktaran Aktürk, "Bildiğiniz üzere işsizlik ve istihdam yalnızca ülkemizde değil dünyadaki tüm ülkeleri yakından ilgilendiren sosyoekonomik problemlerin başında gelmektedir. Bu sorunla mücadele için ortak akıl ve istişare ile hareket edilmesi kamu özel kesim, STK, oda ve borsalar ve sendikaların birlikte çalışmaları gerekmektedir. Bu noktada çalışmalarımızı 2019’da istihdam seferberliğimiz kapsamında kararlılıkla sürdürüyoruz. İstihdam seferberliği kampanyasında başta kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler ve engelliler gibi istihdamında güçlü çekilen gruplara sağladığımız desteklerin yanında iş arayan vatandaşlarımıza ve işçi arayan işverenlerimize güçlü teşvik ve programlar uyguluyoruz. İŞKUR olarak 2002’de yalnızca 24 bin 482 kişi olan özel sektör işe yerleştirme sayımızı 2018 itibariyle 50 kat arttırarak geçen sene 1 milyon 240 bin 308 vatandaşımızı işe yerleşmesine vesile olduk. Bu sene hedefimiz 1 milyon 350 bin ve şu anda Ekim ayı itibariyle 1 milyon 200 bandında Türkiye çapını aşmış durumdayız. Bu kapsamda 434 bin 225 kadını, 429 bin 315 genci, 209 bin 156 üniversite mezununu özel sektörde istihdam ile buluşturduk. 2002’de Eskişehir’de 558 olan özel sektörde işe yerleştirme sayımızı 2018’de 26 kat artışla 14 bin 993 kişiye çıkarttık. 2002 yılında tüm Türkiye’de sadece bin 497 olan aktif iş gücü programlarımızdan yararlanıcı sayısını 2018 yılında tam 332 kat arttırarak 498 bin 934 kişiye çıkarttık ve bu vatandaşlarımızın edindikleri nitelikler ve tecrübeler işe işverenlerimizin nitelikli işi gücü ihtiyaçlarını karşıladık" diye konuştu.
"2019 yılı içinde 16 bin 584 kişiyi işgücü arayan 20 bin 490 ilan ile eşleştirdik"
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da, iş fırsatı oluşturmak için sürekli çalıştıklarını belirterek, "Eskişehir, hem üretim hem de istihdam açısından Türkiye’nin en ön plandaki illerinden birisidir. İlimizde; işgücüne katılım ve istihdam oranları yüksekse de her zaman daha fazla istihdam edinmeye amaç edinen bir şehiriz. Her 3 ayda bir İl İstihdam ve Meslekî Eğitim Kurulu’nu topluyor ve daha fazla kişiye iş fırsatı oluşturmak, daha fazla haneye maddi gelir oluşturmak için ilgili kurum ve kuruluşlarımızla sürekli çalışıyoruz. İl Müdürlüğümüz 2019 yılı içinde bugüne kadar 16 bin 584 kişiyi, işgücü arayan 20 bin 490 ilan ile eşleştirdi ve istihdam edilmelerini sağladı. Rakamlara baktığımızda hala daha açık iş pozisyonları var" ifadelerini kullandı.
Öte yandan etkinliğe; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESOGÜ Rektörü Kemal Şenocak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda temsilcileri, işverenler ve iş arayanların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

ESKİŞEHİR

24 Ekim 2019 Perşembe

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