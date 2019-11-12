Odunpazarı'nda asfalt çalışmaları sürüyor

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Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Eskişehir Mobilya ve Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde (EMKO) asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yakından incelediği çevre düzenlemelerinde 15 bin metre kare alanda asfalt ve tretuvar çalışması yapıldı. Ekipler, EMKO’da ki düzenlemelerin kısa sürede sona ereceğini söylerken, çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Konuyla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Kurt, çalışmaların en kısa sürede tamamlayacağını belirtti.

ESKİŞEHİR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:06

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