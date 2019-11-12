Alemlerin Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.) anıldı

Eskişehir Odunpazarı İlçesinde, Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v.) anma programı düzenlendi.

Programa Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Müftü Yardımcısı Ziya Albayrak, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad önder Ceylan, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Ayben Çimen ve Abdülkerim Çömçe, Şube Müdürümüz Selçuk Kalkancı okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt; "Bugün Âlemlere Rahmet Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya gözlerini açmasının yıldönümünü idrak etmekteyiz. Onun yeryüzüne bir güneş gibi doğması sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için bir rahmet vesilesidir. Biz Müslümanların temel kaynağı olan Kur'an'ı iyi anlaması, iyi yaşaması, yaşamakla kalmayıp çevresine de Hakk'ı ve sabrı tavsiye içerisinde olması gereklidir. Yüce Allah Kur'anı Kerim'i göndermiş, onun nasıl yaşanabileceğini Peygamber Efendimiz bize nübüvvet hayatı boyunca ayrıntılı olarak göstermiştir" dedi.

Kur'anı Kerim tilavetinin ardından, şiirlerin, kaside ve ilahilerin okunduğu programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

ESKİŞEHİR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:06

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