Oyunpazarı’ndan Eskişehir Kitap Fuarı’na gezi

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, Eskişehir Kitap Fuarını gezdi.

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi, bu sene ikincisi düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarına gezi düzenledi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı gezide, öğrenciler stantları gezdi. Çocuk kitapları yazarları ile tanışan minikler, kendilerine kitap da satın aldı. Stantlarda yer alan kitapları tek tek inceleyen minikler fuarda eğlenceli bir gün geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi’nin standını da ziyaret eden minik öğrencilere, Tepebaşı Belediyesi boyama kitabı hediye etti.

ESKİŞEHİR 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:34

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