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Eskişehir'de "Fuat Sezgin’le İslam Bilim Tarihinin İzinde" sempozyumu

İHA

Eskişehir Anadolu Lisesince yürütülen Fuat Sezgin'le İslam Bilim Tarihi'nin İzinde Sempozyumu ve Sergi programı gerçekleştirildi.

Eskişehir'de "Fuat Sezgin’le İslam Bilim Tarihinin İzinde" sempozyumu

Eskişehir Anadolu Lisesince yürütülen Fuat Sezgin’le İslam Bilim Tarihi’nin İzinde Sempozyumu ve Sergi programı gerçekleştirildi.
Programın açılış törenine; Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Muhittin Adıyaman, Barış Hancı, Eskişehir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yalçın, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, katılımcı okulların müdürleri, Eskişehir Anadolu Lisesi idarecileri, bildiri danışman öğretmenleri, bildiri yazarı öğrenciler, proje ekibi yürütücüsü Ali Lidar, çağrılı konuşmacı ve izleyici öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Eskişehir Anadolu Lisesi Müdürü Rifat Günday açılış konuşmasını yaptı. Rifat Günday; "Programa teşriflerinizden ve katılımınızdan onur duyuyoruz. Proje ekibimize, bildiri danışman öğretmenlerine, bildiri/sunum yapacak gençlerimize, Sempozyum Bilim Kuruluna çok teşekkür ederim. Fuat Sezgin’i gençlerimiz anlatacaklar. Ben sadece Fuat Sezgin Hoca’nın İslam kültür ve medeniyetinin bilimsel ve teknolojik mirasını en somut ve gerçeğe yakın bir üslupla yani Batı dünyasının anlayabileceği somut örneklerle anlatmayı başardığına dikkat çekmek istiyorum" diye belirtti.
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt; "Fuat Sezgin hocamız ömrünü İslam kültür ve medeniyetinin bilimsel ve teknolojik zenginliğini araştırmaya ve anlatmaya adamıştır. 27 dil biliyordu ve eserleri karşılaştırmalı inceleyerek bu çalışmalarını yürütüyordu. İslam Bilim Tarihine dönemlerinde altın çağını yaşatan İbni Sina, İbni Haldun , ElCezeri ,Harizmi, El Biruni, Buhari, Mimar Sinan ve daha birçok alimi anlatmış, kullandıkları, yaptıkları araçları kendi elleriyle bizzat yeniden imal ederek müzesinde sergilemiştir. Geçmişteki bu çalışmaların ışığında yeniden bilimsel çalışmaları öğrenerekyaparak geleceğimizde yine parlak ufuklar açmalıyız. Fuat Sezgin’in çalışmaları sizlerde bir farkındalık oluşturacaktır. Sempozyuma katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Sempozyum programı açıklandıktan sonra İslam Bilim Tarihi Müzesi eserlerinin çizim ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Sempozyum değerlendirme ve sonuç bildirisi okunduktan sonra katılımcılara belgeleri verilerek sempozyum sona erdi. Projenin son aşamasında ise bildirilerin tam metin kitabı yayınlanacağı bilgisi verildi.

ESKİŞEHİR

21 Aralık 2019 Cumartesi

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