Günyüzü beyaza büründü

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Eskişehir’in Günyüzü ilçesi yağan kar sonrasında beyaza büründü.

Sabah saatlerinde ilçede başlayan kar yağışı ile her yer beyaz örtü ile kaplandı. Hafta sonu yağan karın tadını çıkaran çocuklar, gün boyu oynadı. Kar kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar parklarda bol bol fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

ESKİŞEHİR 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:11

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AKŞAM 17:48

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