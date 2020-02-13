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Eskişehirspor’a Mustafa Özer dokunuşu Küme düşecek denilen takım küllerinden doğdu Eskişehirspor ...

İHA

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, takımın son durumu ve VAR sistemi hakkında İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Başarının perde arkadaşını anlatan Özer, "Oyuncularımızdan kendilerini ispatlamalarını istedik. Oyuncularımızla birlikte kader birliği yaptık. Tek amacımız ve hedefimiz Eskişehirspor'u ligde tutmak. TFF 1. Lig'de VAR'ın olmasını gerçekten istiyorum" dedi.

Eskişehirspor’a Mustafa Özer dokunuşu Küme düşecek denilen takım küllerinden doğdu Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer; “Şu anda tek amacımız ve hedefimiz Eskişehirspor’u ligde tutmak” “TFF 1. Lig’de VAR’ın olmasını istiyorum VAR’ın Türk futbolunda olması lazım”

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, takımın son durumu ve VAR sistemi hakkında İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Başarının perde arkadaşını anlatan Özer, “Oyuncularımızdan kendilerini ispatlamalarını istedik. Oyuncularımızla birlikte kader birliği yaptık. Tek amacımız ve hedefimiz Eskişehirspor’u ligde tutmak. TFF 1. Lig’de VAR’ın olmasını gerçekten istiyorum” dedi.
Eskişehirspor, Mustafa Özer’in takımın başına gelmesinin ardından 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 6 gol atma başarısı gösteren siyahkırmızılılar sadece 1 gol yerken 11 puan topladı. Özer’in takıma dokunuşuyla adeta canlanan siyahkırmızılılar, puan cetvelinde de haftalar sonra bir basamak yükselmeyi başardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Özer, başarının perde arkasını İHA muhabirine anlattı.

“Oyuncularımızdan kendilerini ispatlamalarını istedik”
Çok koşan ve mücadele eden bir takım olduklarını aktaran Özer, “Birlik ve beraberlik bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. Takımımızda çok iyi bir aile ortamı kurduğumuzu düşünüyorum, bu havayı da tüm şehre yansıttığımızı düşünüyorum. Oyuncularımız bu iyi gidişatın birer parçası. Bu kulübün ayakta kalmasını istiyorsak bunu başaracak olanlar şimdiki oyuncularımız. Onlardan kendilerini ispatlamalarını istedik. Sağ olsunlar her maç onlarla daha çok gurur duyuyorum.
Biz bir buçuk ay önce geldik göreve. Geldiğimizde oyuncuların hem moral olarak hem de fiziksel olarak durumlarını biliyorsunuz. Bir buçuk ay içerisinde çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Futbolun bilimini de katarak güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Çok koşan, mücadele eden ve sahada basmadık yer bırakmayan oyuncularımız var. Genç ve milli oyuncularımızla birlikte bir kader birliği yaptık” diye konuştu.

“Şu anda tek amacımız ve hedefimiz Eskişehirspor’u ligde tutmak”
Alınan iyi sonuçların ardından futbolcularını havaya girmemeleri konusunda uyardığını ve tek amaçlarının Eskişehirspor’u ligde tutmak olduğunu söyleyen Özer, “Biz her maça yeniden başlıyoruz. Biliyorsunuz 5 maçtır yenilmiyoruz ama böyle devam edecek diye de bir şey yok. İnşallah böyle devam ederiz. Her maç bizim için hayatta kalma mücadelesi. Şu anda tek amacımız, hedefimiz Eskişehirspor’u ligde tutmak. Oyuncularıma sakın havaya girmeyin dedim. Futbol sadece 12 maçtan ibaret değil. Her maçtan sonra ekibimle birlikte maçın analizini yapıyoruz. Oyuncularımızın eksiklerini gidermek için daha çok çalışmamız lazım. Oyuncular bize inanıyor biz de onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Yerli, milli ve genç oyuncularımızla yola devam ediyoruz. Oyuncularımıza Eskişehir halkı inanılmaz bir destek veriyor. Biz de elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. İnşallah lig de kalırız, şu anda hedefimiz bu. Düştü denilen, maçlara çıkamaz denilen bir takım konuşuluyordu ama biz bu çocuklarla, bu taraftarlar, bu yönetimle, bu başkanla gerçekten zoru başarmak için çalışıyoruz ki daha çok çalışmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“TFF 1. Lig’de VAR’ın olmasını gerçekten istiyorum”
Süper Lig’de uygulanan Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin (VAR) TFF 1. Lig’de de uygulanmasını istediğini belirten Mustafa Özer, “Bir teknik direktör olarak TFF 1. Lig’de VAR’ın olmasını gerçekten istiyorum. Ben VAR’ın faydasını görüyorum. Çok tartışılsa bile VAR’ın gerçekten Türk futbolunda olması lazım. VAR’ın en büyük özelliği adaleti sağlaması, pozisyonları süzmesi ve görmesi. Birde şampiyonluğa oynayan ve küme düşmeye oynayan takımlar var. Kimsenin hakkı kalmaması için TFF 1. Lig’de olmasını diliyorum. Bazı pozisyonlarda tartışılır ama yüzde 85’e kadar pozisyonları iyi süzüyor ve kararların doğru olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

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