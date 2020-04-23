23 Nisan dolayısıyla çocuklara Türk bayrağı ve oyuncak

Eskişehir’in Seyitgazi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunca 23 Nisan’ın 100 yılı dolayısıyla Seyitgazili çocuklara Türk bayrağı ve Oyuncak dağıttı.

Koronavirüs (COVID19) salgını ile mücadelede alınan tedbirler doğrultusunda 23 Nisan günü evlerinden çıkamayacak ve bayram coşkusunu evlerinde yaşayacak olan Seyitgazili Çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılı dolayısıyla Seyitgazi Vefa Sosyal Destek Grubunca çok sayıda Türk bayrağı ve oyuncak dağıtıldı.

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