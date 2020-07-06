Kiraladığı otomobilde kredi kartıyla içki satarken yakalandı

<br>ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de kiraladığı otomobille gece yarısı içki satışı yaptığı tespit edilen B.E., polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliye 15 bin 947 lira para cezası uygulandı.<br>Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi´nde şüpheli B.E.´nin otomobilde kredi kartıyla ve nakit para karşılığında içki sattığını tespit etti. Takibe alınarak durdurulan ve kiralık olduğu anlaşılan otomobilde çok sayıda içki şişesi ele geçirildi. Şüpheli B.E.´ye yasa dışı içki satışı nedeniyle 15 bin 947 lira idari para cezası kesildi; araçtaki içki şişelerine de el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)<br>2020-07-06 14:41:18<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.