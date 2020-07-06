Kiraladığı otomobilde kredi kartıyla içki satarken yakalandı

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<br>ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de kiraladığı otomobille gece yarısı içki satışı yaptığı tespit edilen B.E., polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliye 15 bin 947 lira para cezası uygulandı.<br>Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi´nde şüpheli B.E.´nin otomobilde kredi kartıyla ve nakit para karşılığında içki sattığını tespit etti. Takibe alınarak durdurulan ve kiralık olduğu anlaşılan otomobilde çok sayıda içki şişesi ele geçirildi. Şüpheli B.E.´ye yasa dışı içki satışı nedeniyle 15 bin 947 lira idari para cezası kesildi; araçtaki içki şişelerine de el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)<br>2020-07-06 14:41:18<br>

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