ESOGÜ Turizm Fakültesi'nin proje başarısı devam ediyor

KA205 Yüksek Öğrenim Alanında Stratejik Ortaklık türü kapsamındaki "Empowering Rural Tourism through Entreprenuership with Youth" (Ruralyouth) isimli proje 160 bin Euro bütçe ile Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı koordinatörlüğünde geçen yıl kabul edilen "Smartrural" projesinin ardından bu yıl yine Prof. Dr. Yaşar Sarı koordinatörlüğünde yapılan "Empowering Rural Tourism through Entreprenuership with Youth" (Ruralyouth) projesi, doktora öğrencileri Cemile Ece, Efnan Ezenel, Elif Şenel ve Araş. Gör. Yasin Emre Oğuz’dan oluşan ekip tarafından hazırlanıyor, 24 ay süreyi kapsayan Ruralyouth projesi, turizm öğrencileri için yaşam boyu eğitim sistemi sunuyor. Kırsal alanlarda girişimci olmak, etkin açık kaynak eğitim sisteminin yaratılması, eğitimöğretimin kalitesinin ve verimliliğinin artırılması, eğitim ve öğretimde uluslararası işbirliği projenin hedeflerini oluşturuyor. Ruralyouth projesinin tarımsal, turistik, kırsal ve kültürel bilgileri geliştirmek için eylemler yaratması bekleniyor. Proje kapsamında uluslararası sanal toplantılar, eğitimöğretim aktiviteleri, ülkeler arası proje toplantıları gibi etkinlikler gerçekleşecek. Proje ile kırsal alanların gelişimi ve yaşam boyu öğrenmenin desteklenmesi, eğitim ve teknolojiye dayalı uzaktan eğitim yoluyla kırsal girişimcilik bilincinin artırılması amaçlanıyor.

