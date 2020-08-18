Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü EsEs kuvvet ve çabukluk çalıştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sezon başı hazırlıklarına salon çalışmalarıyla devam etti.

Geçen yıl ligde umduğunu bulamayan Eskişehirspor, yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde lige hazırlanan siyahkırmızılılar, sabah saatlerinde fitness salonunda gruplar halinde gerçekleşen antrenmanda kuvvetlendirme ve çabukluk çalıştı. Bu yılda oldukça genç bir kadroyla mücadele edecek olan EsEs, Teknik Direktör Mustafa Özer ve yardımcı antrenörler gözetiminde çalışmalara devam ediyor.

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