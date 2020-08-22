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Eskişehir'de özel günlerin vazgeçilmezi klasik otomobiller

DHA

Eskişehir'de özel günlerin vazgeçilmezi klasik otomobiller


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı ilçesinde, Orkun Saç'ın (32) özel günler ve şehir turu için kiraya verdiği klasik otomobiller ilgi görüyor.
10 yıl önce babasının klasik otomobillere merakı nedeniyle aldıkları 1956 model Chevrolet Belair ile klasik otomobil kiralama işine başlayan Orkun Saç, tarihi Odunpazarı bölgesinde, 1949 model Dodge Kingsway, 1956 ve 1957 model Chevrolet Belair, 1964 ve 1972 model Chevrolet İmpala, 1971 ve 1974 model Volkswagen, 1977 model Chevrolet Nova marka otomobillerini düğün, fotoğraf, klip ve dizi çekimi, şehir turu gibi etkinlikler için kiraya veriyor. Trafikte otomobilleri görenlerin kendisini durdurup, fotoğraf çektirmek istediklerini belirten Saç, "Bundan 10 yıl önce, babamın klasik otomobillere merakı nedeniyle ilk aracımız olan 1956 model Chevrolet Belair'i satın aldık. Bizimkisi ilk başlarda hobiydi. 2013 yılında askerden geldim ve bu araçları kiralama işine başladım. Farklı modellerde toplam 8 adet klasik aracımız var. En yaşlı aracımız 1949 model Dodge Kingsway, en genç aracımız ise 1977 model Chevrolet Nova. Genelde araçlarımız gelin arabası olarak kiralanıyor. Araçlarımızı kiraya verirken şoförü ile birlikte kiralıyoruz. Çünkü araçlarımızda 4100 motor var ve koldan 3 vitesli. Herkesin kolayca kullanabileceği araçlar değil. O yüzden biz de o riske girmiyoruz. Bakımları ise normal araçlara göre daha zahmetli. Yedek parça konusu sıkıntılı. Trafikte bizi görenler, durdurup fotoğraf çektirmek istiyor. İnsanlar bu otomobilleri görünce eskiye özlem duyuyorlar" diye konuştu.
'BAKIMI VE YEDEK PARÇA BULMASI ÇOK ZOR'
Klasik otomobil tamircisi Oğuz Şener, klasik otomobillerin bakımının ve parça temininin çok zor olduğunu belirterek, "Ben de tam bir klasik araba tutkunuyum diyebilirim. Çocukluğumdan beri sürekli bu arabalara biniyorum. Benim için çok önemli bir hobi. Zaten Orkun'la tanışmamız da böyle oldu. Ben klasik arabaya binip, gezmenin dışında kendi arabamı da restore ediyorum. Orkun da bu konuda yardım isteyince onunla birlikte bu arabaların pek çoğunu yeniden hayata döndürdük. Bakımı ve parça bulması çok zor. Bir de çok eski arabalar oldukları için onlarca ustanın elinden geçmiş. Orijinal parçalarının çoğu bozulmuş. Bu arabaları tanıdığımız için orijinal parçalarını bulmaya, bulunamayan parçaları da kendimiz elde yapıp orijinal haline getirmeye çalışıyoruz. Bu açıdan zor ve zahmetli bir hobi" diye konuştu.
Otomobillerle fotoğraf çektiren Orçin Akyıldız, "Klasik otomobilleri çok seviyorum. İçerisinde bir fotoğraf çekilmek istedim" dedi. Zehra Kaçak ise, "Klasik otomobillere ilgim var. Burada da görünce fotoğrafını çektim. Çok güzel otomobiller" diye konuştu. Emre Pullukçu da, "İnsanların klasik otomobillere ilgileri gün geçtikçe daha da artıyor. Ben de nostaljiyi çok seviyorum. Evlendiğimde ben de nostaljik bir arabada fotoğraf çektirmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2020-08-22 08:20:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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