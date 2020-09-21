Sofraların vazgeçilmezi 'turşu' hazırlıkları başladı Bahçeden turşu bidonuna Turşuda doğallık önemli

Sofraların vazgeçilmez yiyeceği turşu, kışın yemeklere eşlik etmek üzere hazırlanmaya başlandı.

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre köyünde yaşayan Havva Kaplaner, pazardan aldığı ve bahçesinde yetiştirdiği turşuluk malzemeler ile kışın ailesinin damak zevkine göre çeşitli turşular kurmaya başladı. Her yıl düzenli olarak bu işlemi yaptıklarını söyleyen Havva Kaplaner, "Marketlerde satılan turşu yerine kendinin yaptığını tercih ediyorum. Ben şahsen soframdaki ürünleri kendim hazırlamaya gayret edip, hazır ürün almamaya dikkat ediyorum. Doğallık benim için nemli özellikle turşuda. Bunda da başarılı olduğum düşünüyorum. Buzdolabımın kapağı açtığımda karşımda olan ürünlerin çoğunun kendi imalatım olduğunu görüyorum. Turşu bidonun içine koyduğum ürünlerin yüzde 70’i bahçemden. Yazın suladığım, bahçemde yetiştirdiğim sebzeler şimdi ise kışı yemeklere eşlik edecek” dedi.

Uzun yıllar şehir merkezinde yaşadığını belirten Havva Kaplaner, eşinin emekliliği ile birlikte adeta doğal yaşama döndüklerini ve insanların bu güzel mezeyi mümkün olduğunca kendi elleriyle yapmalarını çünkü tüketirken daha tatlı ve güvenli olduğunu belirtti.

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