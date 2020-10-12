Uzmanından sahte alkol kullanımıyla ilgili hayati uyarılar Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır; "Metil alkol endüstriyel kullanımı olan bir üründür, gıda maddelerinin üretiminde kullanılması kesinlikle yasaktır" "Ölüme ve nörolojik hasara yol açan içki zehirlenmeleri son 10 yılda sık yaşanan bir toplumsal sorun haline gelmiştir"

Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, sahte alkol kullanımından dolayı artan ölümlerle ilgili önemli açıklamalarda buldu.

Son günlerde Kırıkkale ve İzmir’de sahte alkol kullanımından dolayı çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, metil alkolün endüstriyel bir ürün olduğunu söyledi. Başkan Çalışır, "Ölüme ve nörolojik hasara yol açan içki zehirlenmeleri son 10 yılda sık yaşanan bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Salgın döneminde kullanımına sıkça alıştığımız daha çok yüzey temizleyici olarak kullanılan, etil alkol içerikli olanların dışında 8 farklı kimyasal içerikli çeşidi olan dezenfektana aroma karıştırılarak alkollü içki üretilmeye çalışılmıştır. Bu eylem maalesef ölümlere ve birçok kişinin zehirlenmesine neden olmuştur. Olayın nedenleri araştırılmaktadır. Ancak, alkollü içeceklerin üretimi, tüketimi ve fiyatlandırılması ile ilgili mevcut durum ciddi olarak gözden geçirilmelidir. Sahte içki üretimi ve kullanımı ile yurttaşlarımıza, çevreye ve ülke ekonomisine ciddi olarak zarar verilmektedir. Metil alkol endüstriyel kullanımı olan bir üründür. Gıda maddelerinin üretiminde girdi olarak kullanılması kesinlikle yasaktır ve kullanılamaz" diye konuştu.

"Nihayetinde ölüm meydana gelir"

Metil alkolle üretilmiş içkiyi tüketen kişinin ölüme kadar vücudunda yaşadığı süreci anlatan Başkan Çalışır, "İçilmesi ile oksitlenerek formik asit ve formaldehite dönüşür. Bunlar vücut içerisinde hasara yol açan maddelerdir. Metil alkol ile üretilmiş bir içkiyi tüketen kişinin bunun farkına varması neredeyse imkânsızdır. İçerisindeki metil alkol oranı yüksek bir alkolle ya da tamamen metil alkolle üretilmiş içkiyi kullanan kişinin önce merkezi sinir sistemi etkilenir, kullanım miktar arttıkça dolaşım sistemi sorunları, solunum bozuklukları, ishal, sara nöbetleri, felç, körlük, koma hali ve nihayetinde ölüm meydana gelir. Kimyasal bir madde olan alkol her yerde bulunmakta ve satılabilmektedir" şeklinde konuştu.

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