COVİD-19 erkekleri ve dezavantajlı grupları daha fazla etkiliyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güntülü Ak: "Ülkemizde COVİD-19 nedeniyle vefat eden 5 bin 97 kişinin yüzde 62'si erkek" "Hastalık sonrası hangi organda ne kadar hasar kalacağı henüz bilinmeyen bir konudur"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

COVİD-19 erkekleri ve dezavantajlı grupları daha fazla etkiliyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güntülü Ak: "Ülkemizde COVİD-19 nedeniyle vefat eden 5 bin 97 kişinin yüzde 62'si erkek" "Hastalık sonrası hangi organda ne kadar hasar kalacağı henüz bilinmeyen bir konudur"

İHA

COVİD-19 erkekleri ve dezavantajlı grupları daha fazla etkiliyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güntülü Ak: "Ülkemizde COVİD-19 nedeniyle vefat eden 5 bin 97 kişinin yüzde 62'si erkek" "Hastalık sonrası hangi organda ne kadar hasar kalacağı henüz bilinmeyen bir konudur"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Güntülü Ak, COVID19’un erkekleri ve dezavantajlı grupları daha fazla etkilediğini belirterek hastalığın şiddetinde rol oynayan faktörlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Prof. Dr. Ak, Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi’nde (ESTÜDAM) yayımlanan “COVID19’un Klinik, Laboratuvar ve Radyolojik Özellikleri” başlıklı makalesinde risk faktörlerinin başında ileri yaş, bir ya da birden fazla hastalığın birlikte seyretmesinin geldiğini bildirdi. Kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kronik akciğer hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği, obezite, kanser, immunsupresif durumlar, kronik karaciğer hastalığı ve sigara kullanımının hastalığın seyrini olumsuz etkilediğini kaydetti. Bunların dışındaki risk faktörleri için; “Çeşitli çalışmalarda erkeklerin COVID19 açısından dezavantajlı olduğu belirtilmiştir. Ülkemizde de COVID19 nedeniyle vefat eden 5 bin 97 kişiden 3 bin 183'ünün (yüzde 62) erkek olduğu bildirilmiştir. Yine toplumdaki eşitsizliklerden etkilenen kişilerin de COVID19 açısından dezavantajlı popülasyonları oluşturdukları görülmektedir” açıklamasında bulundu.

Asemptomatik Semptomatiğe Dönebilir
Olguların geniş bir yelpazeye yayıldığını belirten Prof. Dr. Ak şu saptamalarda bulundu:
“Asemptomatik olguların sıklığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak azımsanmayacak ölçüde olduğu söylenebilir. Asemptomatik kişilerin hastalığın yayılmasındaki rolleri tartışılmaz bir durumdur. Bu da bize kişi bazında alınması gereken önlemlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Semptomatik olgularda hastalığın başlangıç klinik bulgularını diğer viral enfeksiyonlardan ayırt etmek pek mümkün değildir. En sık görülen semptomlar ateş ve öksürüktür. Bu semptomları halsizlik, miyalji ve nefes darlığı izlemektedir. Daha az sıklıkta baş ağrısı, boğaz ağrısı, iştahsızlık, hemoptizi, bulantı, ishal, koku ve tat alma duyusunda bozulma ve konjonktivit rapor edilmiştir. Ağır olgular bilinç bulanıklığıyla gelebilir. Cilt lezyonları diğer viral enfeksiyonların bulgularına benzer olup özgül bir bulguya dair veriler henüz net değildir. Semptomatik olgularda klinik tablonun ağırlık derecesi oldukça geniştir. Hastalar karşımıza hafif semptomlarla gelebileceği gibi çoklu organ yetmezliği gibi oldukça ağır bir klinik tabloyla da gelebilirler."

Hastalık Hangi Organda Ne Kadar Hasar Bırakır?
Prof. Dr. Ak, açıklamasının devamında, "Ağır seyirli hastalarda başlangıçta olmayan veya hafif olan nefes darlığı 1 hafta 10 gün içinde hastalığın ilerleyip gelişmesiyle solunum destek cihazları gerektirebilir. Hastalığın seyrinin kötüleşmesi akciğerler yanında diğer organları da etkileyebilir. COVID19’a ikincil enfeksiyonların eklenmesi nadir, ancak yoğun bakım yatış süresinin uzamasıyla birlikte mümkün bir durumdur. İyileşme süresi hastalığın ciddiyetine göre birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilmektedir. Hastalık sonrası hangi organda ne kadar hasar kalacağı henüz bilinmeyen bir konudur. COVID19’un solunum fonksiyonlarına etkisiyle ilgili bilgi birikiminin zamanla oluşacağı söylenebilir.” diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaştan 'Bu köpeklere biri baksın' çağrısı Başıboş köpekler mahalle sakinlerini endişelendiriyor Mahallede yaşayan köpekler için vatandaşlar yardım bekliyor Aç kalan köpekler vatandaşlara saldırıyor
YEREL HABERLER Vatandaştan 'Bu köpeklere biri baksın' ...
Büyük Fetö operasyonunda Eskişehir’de 5 gözaltı
YEREL HABERLER Büyük Fetö operasyonunda Eskişehir’de 5 gözaltı
41 ameliyat geçirdi, 12 yaşında yürüdü İlk ameliyatı 3 aylıkken başlayan, santral operatörü olarak çalışan Gökhan Kuşçu: "Çabalarımla kendimi eğitmeye, ilerletmeye her zaman yeni şeyler öğrenmeye çalıştım" "Hayattaki motivasyon kaynağım 2 yaşındaki oğlum"
YEREL HABERLER 41 ameliyat geçirdi, 12 yaşında yürüdü İlk ameliyatı ...
Eskişehirspor´da bir antrenör ve bir futbolcu koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehirspor´da bir antrenör ve bir futbolcu ...
Eskişehir'de sit alanında define arayan 6 kişiye suçüstü
YEREL HABERLER Eskişehir'de sit alanında define arayan 6 kişiye ...
Sit alanında define ararken suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Sit alanında define ararken suçüstü yakalandılar
Eskişehir'de 26 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 26 kaçak göçmen yakalandı
Hatalı sürücülere gökten ceza yağdı Helikopterli trafik denetiminde 27 sürücüye 8 bin 347 TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Hatalı sürücülere gökten ceza yağdı Helikopterli ...
Bir otobüs dolusu yabancı uyruklu kaçak yakalandı Sahte kimlik ve yol izin belgeleri ile yolculuk eden kaçaklar polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Bir otobüs dolusu yabancı uyruklu kaçak ...
Çocuklar kreatif dramayı online öğreniyor
YEREL HABERLER Çocuklar kreatif dramayı online öğreniyor
Hayvan hırsızları yakalandı Ağıldan 12 keçiyi çalıp satan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Hayvan hırsızları yakalandı Ağıldan 12 keçiyi çalıp ...
Türkiye’nin ilk Covid-19 Sonrası İzlenme Merkezi Eskişehir'de kuruldu Covid-19 tedavi sürecini atlatan hastalar 1 yıla kadar takip edilecek Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici; "Gerek hastalarımız, gerekse hekimlerimiz bu hastaların taburculuk sonrası nelerle karşılaştığını merak ediyoruz"
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk Covid-19 Sonrası İzlenme Merkezi ...
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 'Covid Sonrası İzlem Merkezi' açıldı
YEREL HABERLER Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 'Covid Sonrası İzlem ...
Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar ...
Türkiye'ye örnek olacak proje İlk kez Eskişehir’de oluşturulan 112 İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi Yoğun Bakım Koordinasyon Birimi büyük başarı sağladı Paramedik Ebru Yeşildal: "Yoğun bakımda hastaların şehir dışına sevki 300’lü rakamlarda 100’lü rakamlara düştü"
YEREL HABERLER Türkiye'ye örnek olacak proje İlk kez Eskişehir’de ...
Yasağa uymayan 160 kişiye 500 bin 67 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Yasağa uymayan 160 kişiye 500 bin 67 lira ceza ...
Çaldığı bisikleti internetten satmaya kalkan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı bisikleti internetten satmaya kalkan şahıs ...
Eskişehirspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Çevre yolunda feci ölüm
YEREL HABERLER Çevre yolunda feci ölüm
Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıttı Başkan Kurt, kısıtlama sürecinde vatandaşları yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere erzak ...
Eskişehir Büyükşehir Belediyesine işçi hakları tepkisi Demiryol-İş Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Uysal: "Taşerondan kadroya geçen Estram bünyesindeki işçilerin kanun ve toplu iş sözleşmeden doğan hakları hâlâ verilmedi" "Kör, sağır, dilsiz davranarak vicdanlar rahat edebiliyor mu"
YEREL HABERLER Eskişehir Büyükşehir Belediyesine işçi hakları ...
OSB Mesleki ve Teknik Lisesi’nde fidan dikimi gerçekleşti
YEREL HABERLER OSB Mesleki ve Teknik Lisesi’nde fidan dikimi ...
Orman Bölge Müdürlüğü'nden Başkan Küpeli’ye ziyaret
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürlüğü'nden Başkan Küpeli’ye ziyaret
Skolyoz tedavisinde hidroterapi yüz güldürüyor
YEREL HABERLER Skolyoz tedavisinde hidroterapi yüz güldürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X