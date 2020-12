Kaan Öztürk Sahası'na Eskişehirspor yönetiminden ziyaret

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Kemal İlkokulu’nda hazırlıkları biten ve 2020 yılı Nisan ayında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor U19 takımında forma terleten Kaan Öztürk’ün adı verilen saha; Eskişehirspor yönetim kurulu üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Eskişehirspor Yönetim Kurulu üyelerinden Umut Cumalı, Özgür Marankoz ve Anıl Koçhan, Üniversiteli Eskişehirsporlular üyeleri ile birlikte Okul Müdürü Işıl Aktaş’ı, daha sonra Kaan Öztürk Sahası’nı ve hazırlanan pankartları incelediler. Yaptıkları ziyarette gördükleri hazırlığın kendilerini etkilediğini belirten Eskişehirspor Altyapı Sorumlusu Anıl Koçan şu ifadelere yer verdi:

“Kaybettiğimiz için büyük üzüntüsünü yaşadığımız Kaan kardeşimizi anmak için çok güzel bir tesis olmuş. Üniversiteli Eskişehirsporlular bu sahayı güzel pankartlar ve sözlerle özelleştirdi. Eskişehirspor yönetimi olarak gelip yerinde görmek istedik. Bu yapılanlar bizi çok duygulandırdı. Genç yaştaki ölümler her zaman çok üzüyor. Fakat Eskişehirspor’un bir değeri olarak gelecekte bize umutlar veren ve gerek futbolculuğu gerek kişiliği ile çok düzgün bir kardeşimiz olan Kaan’ı kaybetmek bizi çok etkiledi. Böyle bir sahanın hazırlanması çok özel ve çok güzel bir duygu yaşatıyor. İnşallah tekrar böyle acılar yaşamayız. Yaşadığımız acıları böyle yad etmek kulüp ve taraftar olarak bizlerin büyüklüğünü gösteriyor.”

‘Sen ki her nisan 1 yaş daha gençsin’

Üniversiteli Eskişehirsporlular (ÜniEses) Başkanı Fatih Ak, kendilerine bu fırsatı verdikleri için Mustafa Kemal İlkokulu Müdürüne ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek; “Okul olarak böyle bir projeleri olduğunu bize ilettiler. Tabi ki bu projeye kayıtsız kalamazdık. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Kaan kardeşimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailesine baş sağlığı diliyoruz. İnşallah adı artık ölümsüz olacak. Dediğimiz gibi ‘Sen ki her nisan 1 yaş daha gençsin’ diyerek Kaan’ı anmaya devam edeceğiz” dedi.

