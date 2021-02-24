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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarih konuşmaları devam ediyor

İHA

Tarih konuşmaları devam ediyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları’nın 12.’si, “Bir Muhabbet Kuşu: Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren” söyleşisi ile online olarak devam edecek.
Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı işbirliğinde, tarih bilincini artırmak amacı ile düzenlenen ve vatandaşlardan büyük beğeni toplayan Tarih Konuşmaları sürüyor.
Tarihe ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen etkinliğin 12.’si de korona virüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleşecek. “Bir Muhabbet Kuşu: Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren” başlıklı Tarih Konuşmaları’nın moderatörü Öğr. Gör. Kazım Demirer, Doç. Dr. Şeyma Ersoy Çak olacak. Söyleşiye katılmak isteyen tarih severler, etkinliğin QR kodunu ya da “tepebasi.bel.tr/etkinlikler.asp” sayfasında bulunan linki kullanabilecek. Etkinlik, Tepebaşı Belediyesi’nin Youtube hesabı “tepebasibld” kanalından da canlı olarak yayınlanacak. Söyleşi, 25 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da gerçekleşecek.

Bir Muhabbet Kuşu: Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren
Doç. Dr. Şeyma Ersoy Çak tarafından hazırlanan kitap, Zeki Müren’in sanat yaşamına odaklanarak disiplinler arası bir araştırma sunuyor. Doç. Dr. Şeyma Ersoy Çak “Cumhuriyet’in kurulmasının ardından hızla yayılan ve gelişen modernleşme dalgası ile müzikal ve sosyokültürel yapının değişimi, toplumsal cinsiyet kurgularının da farklılaşmasıyla beraber gelmiştir. Kurulan gazinolar ve popülerleşen Türk makam müziği de değişen kültürel sistemlere bir örnek olmaktadır. Bu çok katmanlı durum, dönemin elverdiği üzere “yıldız” bir sanatçı olan Zeki Müren’in sanat yaşamı ile bu kitapta incelenmektedir” dedi.

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