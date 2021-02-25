Yağış gören buğday, ‘kardeşlenme’ aşamasında Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Şu anda buğdayımız ‘kardeşlenme’ denilen çok güzel bir aşamada”

Eskişehir’de yağış gören buğday tohumları, toprağın üstüne çıkarak tarım arazilerini yeşillendirdi.

Fazlasıyla kurak bir dönemden sonra geçirdiğimiz 1 ay içerisinde ülke genelinde etkili olan yağış çiftçinin yüzünü güldürdü. Toprak altında filizlenmeyi bekleyen buğday tohumları, biriken karın toprağa karışmasıyla birlikte filizlendi. Filizlenmenin toprak üstüne kadar ulaşması çiftçiyi mutlu ederken, tarım arazilerini yeşile bürüdü.



“Üzerinde bulunduğumuz alanda 1 ay öncesine kadar tek bir yaprak dahi görünmüyordu”

Çiftçinin heyecanlı bekleyişinin mutlulukla sonuçlanmasıyla alakalı konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, “2020 yılı sonu ve 2021 başlarında içimizi kuraklık olacak diye bir korku sardı. Hatta öyle bir duruma geldik ki buğday, arpa, hububat toprağın altında kaldı. Yağış olmadı ve su yok. Üreticiyi bu sebeple büyük bir korku sardı. Daha sonra şükürler olsun ki Cenabı Allah bol yağmur ve kar verdi. Ocak sonu ve Şubat başında aldığımız yağışlar şu anda yüzeydeki su ihtiyacımızı giderdi. Tabi bundan sonra da yağışa çok büyük ihtiyaç var. Şu anda buğdayımız ‘kardeşlenme’ denilen çok güzel bir aşamada. Üzerinde bulunduğumuz alanda 1 ay öncesine kadar tek bir yaprak dahi görünmüyordu. Tohumlar aşağıda çimlenmeyi bekler vaziyetteydi. Çok şükür çimlendi ve çok güzel bir şekilde kardeşlenmesini yaptı” dedi.



“Geçen yıldaki gibi yüzde 50 kayıp olmamalı”

Çiftçinin daha fazla yağışa ihtiyacı olduğunu belirten Buluşan, “Bundan sonra bolca yağmura ihtiyaç var. Artık havalar da ısınmaya başladı, birinci cemre düştü. İnşallah önümüzdeki Mart ve Nisan ayları da bereketli olur. Hububat üretimimiz yeterli değil. Bu sebeple bol verim almamız önemli. Geçen yıldaki gibi yüzde 50 kayıp olmamalı” ifadelerini kullandı.



“Şu anda gidişat iyi gözüküyor”

Toprak altındaki mahsullerinin tohumlarının patlamasından memnuniyetini dile getiren çiftçi Mehmet Ali Törü ise şunları söyledi:

“Şu anda üretici olarak durumumuz pek iç açıcı değil ama kış yağışları bizi çok rahatlattı. En azından toprak altında duran mahsulümüzün tohumları patladı. Hepsi toprak yüzüne vurdu. Hayırlısıyla Nisan yağmurları da gelirse daha da iyi olacak. Şu anda gidişat iyi gözüküyor. Şükrediyoruz. Geçen yıllardaki duruma göre ekinimiz şu anda 1015 santimetre kadar daha kısa. Geçen yıl yağışlar daha iyiydi. Geçen yıl Kasım ayında yani daha kışa girmeden ekinimiz şu anki boydaydı. Yapacak bir şey yok, buna da şükrediyoruz.”

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