TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - İstanbulspor: 3

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TFF 1. Lig’in 24. haftasında Eskişehirspor, evinde İstanbulspor’a 30 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

9. dakikada Levent’in ortasında ceza sahasında iyi yükselen İbrahim Yılmaz, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 01

26. dakikada Uygar’ın arka direğe ortaladığı topla buluşan Mehmet Yeşil, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 02

65. dakikada penaltı atışı için beyaz noktaya gelen Ergün, maçın skorunu belirleyen golü attı. 03



Stat: Eskişehir Yeni Stadyum

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Utku Tunavelioğlu xx, Özcan Sultanoğlu xx

Eskişehirspor: Cengiz x, Furkan x (Doğukan dk. 81 ?), Mevlüt x, Emir x, Bedirhan x, Tolga x (Berkan dk. 45 x) , Mehmet Özcan x (Bartu dk. 61 x) , Sezgin x, Buğra x, Onur x (Furgan dk. 45 x), İbrahim x

Yedekler: Selman, Alperen, Talha, Uğur, Kaan

Teknik Direktör: Cengiz Seçsev

İstanbulspor: Marin xx, Wellington xx, Mehmet Yeşil xx, Ali xx, Melih xx, Eduart xx, Onur xx, Uygar xx (Ali Dere dk. 81 ?), Levent xx (Ethemi dk. 69 x), Tayyip Ebrar xx (Kaan Miray dk. 81 ?), İbrahim Yılmaz xx (Koray dk. 69 x)

Yedekler: Alperen, Mehmet Uslu, Eslem, Kaan Miray, Berkay, Egehan, Kerem,

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 9), Mehmet Yeşil (dk. 26), Ergün (dk. 65) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Mevlüt (Eskişehirspor)

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