İnönü’de trafik kazası, 1 ölü 1 yaralı

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Eskişehir’in İnönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü ilçesi kavşağında Savaş Ç. idaresindeki 26 GK 071 plakalı otomobil ile servis otobüsü çarpıştı. Çarpışma sonrasında otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Ç. hayatını kaybetti, sürücü Savaş Ç. ise yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı ambulans ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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