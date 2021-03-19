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Ham madde desteği Türkiye'yi öne geçirecek ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş; “Üretim yüzde 10’un üzerinde bir büyüme gösteriyor” "Çin'de yaşanan ulaşım ve ham madde sıkıntısına karşı devletin sanayicilere destek vermesi Türkiye'nin ihracatının artmasına ve sanayinin hızlanmasına neden olacaktır"

İHA

Ham madde desteği Türkiye'yi öne geçirecek ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş; “Üretim yüzde 10’un üzerinde bir büyüme gösteriyor” "Çin'de yaşanan ulaşım ve ham madde sıkıntısına karşı devletin sanayicilere destek vermesi Türkiye'nin ihracatının artmasına ve sanayinin hızlanmasına neden olacaktır"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, 2021 yılı itibariyle sanayide yükselişin yaşandığını ifade ederek, "Çin'de yaşanan ulaşım ve ham madde sıkıntısına karşı devletin sanayicilere destek vermesi Türkiye'nin ihracatının artmasına ve sanayinin hızlanmasına neden olacaktır" dedi.
Korona virüs (Covid19) nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde sanayiciler çalışmalarını sürdürdü. Pandeminin yaşandığı 2020 yılını en az kayıpla kapatmaya çalışan sanayiciler 2021 yılı itibari ile üretimde yükselişe geçti. Üretimdeki yükseliş hakkında konuşan Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Başkanı Celalettin Kesikbaş sanayinin diğer sektörlerin lokomotifi konumunda olduğunu ifade etti. İhracat rakamlarında artışın yaşandığını belirten Kesikbaş, sanayinin ve sanayicinin önemine dikkat çekti. Celalettin Kesikbaş “Sanayide üretim tam gaz devam ediyor. Şuan da gelen sipariş oranları da oldukça yüksek. Özellikle ihracata yönelik üretim miktarlarında da sanayimizde ciddi anlamda artışlar mevcut. Hizmet sektörünün çok zor durumda olduğu bir dönemde Türkiye’yi taşıyan ekonomi kazançların başında üretim ve sanayi geliyor. Bu anlamda da ben bütün sanayicilerimize çok teşekkür ediyorum. Üretim yüzde 10’un üzerinde bir büyüme gösteriyor. Bu ülke ekonomisi için de üretimin ve sanayinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösteriyor. Şu an ki gelen siparişler özellikle mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının da böyle geçeceğinin göstergesi” dedi.

“Türkiye için tarihi bir fırsat”
Yaşanan ham madde sıkıntısının sanayinin maliyetlerinin artmasına neden olduğunu ifade eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, devletin bu konuda sanayi işletmelerine destek vermesi durumunda önemli bir fırsatın yakalanacağını söyledi. Çin'deki ulaşım ve ham madde sıkıntısının yansımalarına karşı Türkiye'nin önlemini alması durumunda üretimde bir fırsat yakalanacağını ve ihracatını arttıracağını ifade eden Kesikbaş, "Türkiye’nin büyük bir şansı var özellikle Çin’deki ulaşım ve ham madde maliyetlerinin artması sebebiyle Türkiye bu anlamda tarihi bir fırsatı yakalamış durumda. Burada çok akılcı davranmak gerekiyor özellikle ham madde maliyetlerinin tüm dünya genelinde bir artış var burada devletimizin de gücünü gösterip özellikle ham madde maliyetleri konusunda sanayicimize büyük destekler vermesi halinde Türkiye 20212022 yılında mevcut durumunun çok çok üstünde bir performans gösterecek ama şuanda en önemli kısım rekabet gücümüzü kaybetmememiz lazım, yoksa fabrikalarımız buna hazır."

"Eskişehir ilk 3 aya güzel başladı"
Eskişehir'de ki fabrikalarda ki yoğunluk hakkında da konuşan Kesikbaş, "Hem Eskişehir hem Türkiye sanayi olarak en üst performansı göstermiş durumda. Yurt dışında piyamay verileri özellikle sanayi kısmıyla ilgili oldukça güzel. Devletimizden tek dileğimiz bu dönem içerisinde özellikle ham madde maliyetleri, elektrik ve doğal gaz gibi maliyetlerde sanayicinin yanında olsunlar. Ülkemiz için hepimiz en güzel, en iyi çalışmaları yapıyor olacağız. İhracatlar da bir miktar düşüş olsa da Eskişehir’de 2020’yi iyi kapattık. Tabi pandemi döneminde değerlendirmek gerekiyor bunlar normal dönemin dışındaki dönemler ama 2021’de çok iyi başladık özellikle ocak, şubat verileri gayet güzel geliyor. Dediğimiz gibi çarklar dönüyor. Sanayi bu işin en üst seviyesinde ve bütün sektörlerinde lokomotifi olmuş durumda. Eskişehir’ de durum bu anlamda gayet iyi. Havacılık sektörüyle ilgili sıkıntılar var. Özellikle bu konuyla ilgili bir talebimiz havacılık sektöründe kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi yönünde. Çünkü insan kaynaklarına da sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

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