Tarihi Odunpazarı sessizliğe büründü

Eskişehir’de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan tarihi Odunpazarı bölgesi drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Eskişehir sokakları da sessizliğe büründü. Tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği alanlardan biri olan Odunpazarı da boş kaldı. İnsan kalabalığından uzak kalan tarihi sokaklar drone ile havadan görüntülendi. Boş kalan caddeler sokak hayvanlarına ev sahipliği yaptı. Fotoğraf tutkunlarının gözde yerlerinden olan tarihi bölge eski günlerini arıyor.

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