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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melami Şeyhi Mustafa Efendi’nin kabri yenilendi

İHA

Melami Şeyhi Mustafa Efendi’nin kabri yenilendi

Balkanlar'dan Anadolu’ya geldikten sonra Eskişehir Sivrihisar’da yaşayan Melami Şeyhi Mustafa Efendi’nin kabri yenilendi.
Balkanlar'dan gelerek Sivrihisar’da yaşayan ve burada defnedilen Melami Şeyhi Mustafa Efendi’nin kabri restore edildi. Türbeyi yaklaşık 7 yıldır denetim altında tutan Eskişehir Türbeleri Bakım ve Onarım Geliştirme Derneği (ETÜD) imkânları dâhilinde onarımı tamamladı.
1950 senesinden 1960’lı yılların sonuna kadar Kırım Tatarlarının yurt edindiği Paşakadın köyünde çalıştırmış olduğu kıraathanesinde insanları aydınlatan, tüm bölgede insanlarına maddi ve manevi hayati çareler ve dermanlar sunarak, insanların gönül tahtlarında sarsılmaz bir taht kuran, Melami Şeyhi Mustafa Efendi’nin türbesi ihya edilerek, yüksek hatırasına yakışır hale getirildi.
Konuyla ilgili konuşan ETÜD Başkanı ve Eskişehir Sertürbedarı Mehmet Levent Başerdem, “Mezarının yedi yıldır bakımını yapıyoruz, Atmış yıl önce vefat edince, oraya gömülmüş, yörede insanlar çok kerametlerini görmüşler. Çalınan ve kaybolan malları geri getirmiş, geçimsiz ailelerin yuvalarını kurtarırmış, kimselerin bilmediği acayip şeylerden haberler verirmiş, kerametlerini girenlerden hayatta olanlar var. Kendisi büyük bir âlemdir. Dolasıyla onun maneviyatını yaşatmak bizim görevimizdir. Dolayısıyla Paşakadın kabristanındaki makamını tüm halkımızın ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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