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Eskişehir’de sulama sezonu başladı Bu sezon 327 bin 500 dekar tarım arazisinin sulanarak ülke ekonomisine 900 milyon 250 bin TL katkı sağlanmasının hedefleniyor

İHA

Eskişehir’de sulama sezonu başladı Bu sezon 327 bin 500 dekar tarım arazisinin sulanarak ülke ekonomisine 900 milyon 250 bin TL katkı sağlanmasının hedefleniyor

Eskişehir'de 17 Mayıs 2021 tarihinde başlayan yeni sezonda toplam 327 bin 500 dekar tarım arazisinin sulanacağı, bu şekilde ülke ekonomisine 900 milyon 250 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de nüfus artışına paralel olarak başta tarım olmak üzere içme, kullanma ve sanayi sektöründeki su taleplerinde büyük artış olmaktadır. Etkileri gittikçe daha fazla hissedilen kuraklık ve iklim değişikliği ile birlikte su miktarında da azalmaların beklenmesi, sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarının azami surette değerlendirilmesini ve en verimli şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tablo su kaynaklarının rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır.
Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, ülkenin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından “Su ve Sulamada Hamle Yılı” olarak ilan edildi. Bu sebeple 2021 yılı “Sulama yatırımlarımızda hamle yılı” olacaktır. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmekte” dedi.

Eskişehir’de 2021 Yılı Sulama Sezonu 17 Mayıs 2021 tarihinde başladı
Bu kapsamda Eskişehir'de 17 Mayıs 2021 tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 327 bin 500 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Eskişehir’de toplam 327 bin 500 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 900 milyon 250 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Genel Müdür Yıldız, ’Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz. ‘diye konuştu.

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