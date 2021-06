Eskişehirli yazar İbrahim İpek, Tepebaşı Belediyesi’nin de basımında katkıda bulunduğu “Hacı Süleyman Çakır ve Lisesi” adlı kitabının söyleşi ve imza günü etkinliğinde okuyucularıyla bir araya geldi.

Süleyman Çakır Lisesi Mezunları ve Öğretmenleri Derneği tarafından organize edilen etkinlik, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Etkinlikte ilk olarak gazeteciyazar Sadi Seda moderatörlüğünde yazar İbrahim İpek ile bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşi öncesi bir konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili ve Süleyman Çakır Kız Lisesi mezunlarından Jale Nur Süllü, “Bizler Eskişehir gibi çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehri güzel kılan en önemli değerlerin başında ise insan dokumuz geliyor. İyi ki bir Hacı Süleyman Çakır Eskişehir’de yaşamış, Eskişehirli olmuş ve kente çok büyük katkılar vermiş. Ben Hacı Süleyman Çakır Kız Lisesi mezunu olmaktan her zaman gurur duydum ve bunu da her yerde dile getirdim. Çünkü Eskişehir’in eğitim yaşamında çok önemli bir yeri olduğuna inanıyorum. İbrahim İpek hocamız da yazdığı eser ile bizleri yakın tarihimizde bir yolculuğa çıkarttı. Bu kitap sayesinde bilmediğimiz birçok şeyi de öğrenmiş olduk. Derneğimize ve İbrahim İpek hocama da çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç’a da bu kitabın basılmasındaki katkılarından dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum” dedi.



“Kendisini hepimizin örnek alması gerekir”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Böyle değerli bir eserin hayata geçirilmesinde emeği geçen en başta İbrahim İpek hocamız olmak üzere derneğimize ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hacı Süleyman Çakır gibi büyük bir hayırsever ve aydın insanla aynı soydan gelmekten dolayı onur duyduğumu belirtmek isterim. Atatürk’ün bize gösterdiği akıl, laiklik, eşitlik yolunda kararlı nesiller yetişmesine katkı sağlamış birisi. Kendisini hepimizin örnek alması gerekir. Bir kez daha kendisini saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Bu kitabı tarihe not düşüren hocamıza teşekkür ediyorum. Böyle bir vefa örneği umarım geleceğe eser bırakan tüm hayırseverlere yapılır” diye konuştu.

Hacı Süleyman Çakır’ın hayatından ve kız çocuklarının eğitimi konusuna verdiği önemden bahseden Dernek Başkanı Fatımatül Zehra Kıraç ise, bu eserin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Eskişehirli yazar İbrahim İpek, bu eserin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirterek, katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

Ardından dernek yönetimi tarafından eserin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çerçeveli bir fotoğrafı hediye edildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç adına ise hediyeyi Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu aldı. Etkinlik, Eskişehirli yazar İbrahim İpek’in “Hacı Süleyman Çakır ve Lisesi” adlı kitabını okuyucuları için imzalamasıyla sona erdi.

Etkinliğe CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Süleyman Çakır Lisesi Mezunları ve Öğretmenleri Derneği Başkanı Fatımatül Zehra Kıraç, dernek üyeleri ve okulun mezunları katıldı.

