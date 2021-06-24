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(ÖZEL) Kurduğu sistemle 10 yıldır elektriğe para vermiyor Güneş panelleri ile elektriğini üretip hem evinin ihtiyaçları hem de için kullanıyor, sera ve tarlasını para vermeden suluyor Emekli olduktan sonra Bilecik'teki bağ evini kuran Mehmet Çolak: "Ürettiğim elektriğin normal şebekeden farkı yok, hiçbir sıkıntı da çekmiyorum” “Tüm elektrik ve ışık ihtiyacımı karşılıyor”

İHA

(ÖZEL) Kurduğu sistemle 10 yıldır elektriğe para vermiyor Güneş panelleri ile elektriğini üretip hem evinin ihtiyaçları hem de için kullanıyor, sera ve tarlasını para vermeden suluyor Emekli olduktan sonra Bilecik'teki bağ evini kuran Mehmet Çolak: "Ürettiğim elektriğin normal şebekeden farkı yok, hiçbir sıkıntı da çekmiyorum” “Tüm elektrik ve ışık ihtiyacımı karşılıyor”

Eskişehir'de yaşayan Mehmet Çolak, Bilecik’teki bağ evinde güneş panelleriyle kurduğu sistemle 10 yıldır kendi elektriğini üretip evinin ihtiyacı için kullanıyor, sera ve tarlasını para vermeden suluyor.
Eski müteahhit Mehmet Çolak, Bozüyük ilçesine bağlı Poyra mahallesinde 3 buçuk dönüm arazi üzerine emekliliğini geçirmek için bağ evi kurdu. Arazideki boş alanları tarlaya ve ekili arazi ve seraya çeviren 78 yaşındaki Çolak, elektrik altyapısının çok maliyetli olması nedeniyle kendi elektriğini üretmeye başladı. Güneş panelleriyle adeta bir elektrik şebekesi kuran Çolak, 10 yıldır elektriğe para vermiyor. Çolak, kurduğu sistem sayesinde evi için gerekli elektriği sağlamasının yanı sıra ekili arazi ve serasının su ihtiyacını, ürettiği elektrikle kendisine ait kuyudan çekerek karşılıyor.

“Tüm elektrik ve ışık ihtiyacımı karşılıyor”
Ürettiği elektriğin bağ evinin dışında tarla ve serada da ihtiyacı karşıladığını belirten Çolak, “Elektrik olmadığı için mecburen güneş enerjisini kullanıyorum. Panelleri koydum, pervanem de var. Onlar elektrik üretiyorlar ve aküleri dolduruyorlar. Benim tüm ışık ve elektrik ihtiyacımı karşılıyor. Sağladığım elektrikle kuyudan su çekiyorum depolarımı dolduruyorum. Depolardan suyu saldığım zaman burada damlama sistemiyle seramı ve tarlamı suluyorum” diye konuştu.

“Normal şebeke elektriğinden hiçbir farkı yok”
Kullandığı elektriğin, şebeke elektriğinde farkı olmadığını dile getiren Mehmet Çolak, hiçbir sorun yaşamadığını söyledi. 10 yıldır büyük bir maliyetten kurtulduğunu aktaran Çolak, “Eskişehir'de yaşıyorum. Emekli olduktan sonra boş kaldım, canım sıkıldı. Burada elektriğim yoktu. Elektrik vermiyorlardı. Ben sulama yapmam için gerekli olduğunu söyledim, ancak bütün maliyeti benim karşılamam gerektiğini söylediler. 25 bin lira gibi bir maliyet çıkarttılar. 10 sene önce çok büyük paraydı. Ben de internetten bin liraya pervane sipariş ettim ve 1 tane de akü aldım. Daha sonra güneş panelleri çıktı. Bu şekilde devam ederken şimdi iyice büyüttüm ve her işimi kendi elektriğimle yapıyorum. Şimdi 3 buçuk dönümlük yerimi 10 senedir güneş enerjisiyle ürettiğim elektrikle suluyorum. Elektriğin normal şebekeden farkı yok, hiçbir sıkıntım da yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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