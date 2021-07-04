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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

İHA

Kurban bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Tepebaşı Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da vatandaşların bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
Tepebaşı Belediyesi, bu Kurban Bayramı’nda da bağış yapmak isteyen yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacak. Yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen Eskişehirliler, Tepebaşı Belediyesi aracılığı ile paylaşmanın huzurunu yaşayacak. Vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi Nihalİsmail Akçura Aşevi’nin yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Alzheimer ve Yaşlılar Konuk Evi’ne nakdi bağışta bulunabilecek.
Nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattını arayarak konu hakkında ayrıntılı bilgi alabiliyor.

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