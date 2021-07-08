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Baba ve oğlu bıçaklayan sanıktan ilginç savunma Sanık Ali Baytekin: “(Tedavi altındaki baba Selami Gümüş) Adam belki koronadan öldü, araştırılmasını istiyorum” Baba ve oğlunun sokak ortasında bıçaklandığı davanın ilk duruşması görüldü

İHA

Baba ve oğlu bıçaklayan sanıktan ilginç savunma Sanık Ali Baytekin: “(Tedavi altındaki baba Selami Gümüş) Adam belki koronadan öldü, araştırılmasını istiyorum” Baba ve oğlunun sokak ortasında bıçaklandığı davanın ilk duruşması görüldü

Eskişehir’de sokakta tartıştığı baba ile oğlunu bıçakla yaralayan ve babanın ölümüne sebep olarak “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Ali Baytekin ilk kez hâkim karşısına çıktı.
Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Ali Baytekin ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Selami Gümüş ve oğlu Ali Gümüş’ü bıçaklayan sanık Ali Baytekin hakkında hazırlanan iddianamede “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İlk kez hâkim karşısına çıkan Baytekin, olay günü ve öncesinde yaşananları anlattı.
“Eşimle Ali Gümüş’ün ilişkisi varmış”
Duruşmadaki ilk savunmasında eşiyle Ali Gümüş’ün ilişkisi olduğunu anlatan sanık Ali Baytekin, “Eşimin gönül ilişkisi varmış. Eşimi tehdit etmiş. İnternete fotoğraflarını koyarım demiş. Eşine gösteririm demiş. Bizim evimizin altında marketleri vardı. Benim haberim yoktu. 20 yıllık evliyim. Eşime sonsuz güvenim vardı. Bir gün kapıda eşime hakaret ettiklerini duydum, olayı orada anladım. Aklıma şüphe düştü. Ertesi günü eşime bir mesaj geldi. Önce eşim mesajda ‘her şeyini sattı savdı, ya benim fotoğraflarımı versin ya da beni alsın götürsün’ demiş. İçime bir şüphe düşünce ayrıntısına kadar araştırdım. Numarayı aradığımda çıkan kişi ‘senin eşinin Ali Gümüş ile ilişkisi var. Eşin beni aracı kullanıp Ali'ye mesajları iletmemi istedi’ dedi. Eşimi aradım ve Ali Gümüş ile ilişkisinin olduğunu söyledim, telefonu yüzüme kapattı. Hemen sonra intihar girişiminde bulundu ve bana mesaj attı helallik istedi, yanlış yaptığını söyledi. Yine de eve ambulans yolladım, eşimin hayatını kurtardım. ‘Gece gündüz çalışan bana neden yaptın’ dedim, ‘bir hataydı, iki kez oldu’ dedi. Elimi dahi kaldırmadım. Sakin sakin dinledim. ‘Pişmanım’ dedi” şeklinde konuştu.
“Eşime nikâh yüzüğü ve küpelerini tehditle sattırmış”
Ali Gümüş’ün, eşiyle iki kez birlikte olduğunu ve eşine ziynet eşyalarını zorla sattırdığını söyleyen Baytekin, “Ali Gümüş'ü aradım, 'Eşimle bir ilişkin varmış, doğru mu?' dedim, bana ukala bir şekilde 'Oldu bir kere' dedi. Sonra eşimin nikâh yüzüğünün, küpelerinin olmadığını fark ettim. Adam eşime tehditle bunları sattırmış. Ali’ye 'Bir fotoğraf falan var mı?' diye sordum. Eşimin fotoğraflarını bana attı, kabul etti ilişkiyi. Sabah boşanmak için karar verdim. Eşim yalvardı, 'Kimsesizim, kendimi öldürürüm' dedi. Çocuklarımı düşünüp boşanmadım. Bir süre sonra eşimi hamama gönderdim, tekrar nikâh yüzüğü aldım ve eşimi affettim” ifadelerini kullandı.

“Eşim bana son kez Ali ile görüşeyim öyle gideyim dedi”
Olay günü eşini intiharın eşiğinden döndürdüğünü ve eşinin Ali Gümüş ile görüşmek istediğini belirten Baytekin, “Ben Ali Gümüş'ün adresini karısından aldım. Olay gününün bir gün öncesi eşim Afyon'daki bir akrabası üzerinden Ali’ye mesaj atmış. 'Neden buna ulaşmaya çalışıyorsun' diye tartıştım. Olay günü eşim beni aradı ve 'Ben intihar ediyorum, hakkını helal et' dedi. Ben eşimi çarşıda yakaladım. Eve geri gittik. Ali’nin eşi bana hakaret etti, eşimle yaşamamı kınadı. Eşime, 'Boşanalım ve seni Afyon’a yollayayım' dedim. Eşim bana 'Son kez Ali ile görüşeyim, öyle gideyim' dedi. Ben de 'Neden?' dediğimde, bana 'Sen beni boşayacaksın, namusum ortada kalacak, bana verdiği sözleri var, Ali ile bu yüzden görüşeceğim' dedi” diye konuştu.

“Belki de koronadan öldü”
Ali Gümüş’ün kendisini arayarak yanına çağırdığını ve gittiğinde kavga çıktığını dile getiren sanık Ali Baytekin, “Ali de bana telefonda 'Gel kozlarımızı paylaşalım' dedi. Adliyeye gittikten sonra olay yerine geldim. Eşim bana Ali’yi gösterdi. Telefonla konuşuyordu. Birden kaş göz yaptı ve babası geldi. Saldırdılar. 10 dakika yumruklaştık. Ölen şahıs boğazımı sıkıyordu. Ali de elini beline attı. Silah çıkaracak diye düşündüm. Bıçağı havayı kaldırdım 'Beni bırakın' dedim. Ben geriye çekildiğimde ikisinin de bıçaklandığını gördüm. Bıçaklamışım. Polisi ve ambulansı aradım. Adam hastanede 3 gün yoğun bakımda, 2 gün de serviste kalmış. Ben korona olduğunu duymuştum, belki de koronadan öldü, araştırılmasını istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Baytekin’in tutukluluğunun devamına hükmederek, davayı ileri bir tarihe erteledi.
Olayın geçmişi
Olay, 4 Ocak günü Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta meydana geldi. Selami Gümüş ve oğlu Ali Gümüş, yolda karşılaştıkları Ali Baytekin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Baytekin, üzerinde taşıdığı bıçakla baba Gümüş'ü göğsünden, oğlu Ali Gümüş'ü ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Selami Gümüş, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Yaralı oğlu Ali Gümüş'ün ise tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Baytekin ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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