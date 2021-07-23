Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vakalar sayılarında düşüş

ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te vaka sayılarında düşüş yaşandı.
Sağlık Bakanlığı, 10-16 Temmuz haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı 100 bin kişide 68,52´den 1,69 oranında düşerek 66,83´e geriledi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı 100 bin kişide 70,23 seviyesinden 8,6 düşüşle 61,63´e indi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 30,63´ten 2,26´lık düşüşle 28,37 oldu.
ÜÇ KENTTEKİ AŞILAMA SAYISI
Eskişehir´de toplam aşılama sayısı 915 bin 443 doza yükselirken, Kütahya genelinde 492 bine çıktı. Bilecik´te ise toplam doz 209 bin 769´u geçti. Üç kentin düşen vaka sayıları, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. DHA-Sağlık Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-07-23 12:29:13
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