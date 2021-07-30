Fiyatı artan ithal ürünü kendisi üretti Taşınabilir solar set enerji sistemine talep büyük Eskişehirli elektrik teknikeri Suat Atak: “Pahalanan ürünün talebini karşılamak için çözüm ürettik” “Çin’den gelen üründen daha uzun ömürlü bir ürün”

Eskişehir’de elektrik teknikeri Suat Atak, son yıllarda ithalat maliyeti artan taşınabilir solar set sistemini, müşterilerinin talebini karşılayabilmek adına kendisi üretti.

Vatandaşlar tarafından hem kullanışlı olması hem de maliyetinin kendisini kısa sürede amorti edebilmesi nedeniyle sıklıkla tercih edilen taşınabilir solar set sistemleri, genellikle ithal ediliyor. Son yıllarda bu ürünlere TSE sertifikası zorunluluğu getirilmesi maliyetleri arttırınca Eskişehir’de elektrik teknikerliği yapan Suat Atak, müşterilerinin talebini karşılayabilmek için ürünü kendisi yapmaya başladı. Solar panel, akü ve şarj kontrol ünitesinden oluşan sistemin taşınabilir olması nedeniyle sıklıkla tercih edildiğini belirten Atak, ürünün Çin’den ithal edilen varyasyonlarına göre de daha güçlü olduğunu kaydetti.



“TSE zorunluluğu ürünün fiyatını arttırdı”

Eskiden solar set sistemlerinin ithal olarak getirildiğini ifade esen elektrik teknikeri Suat Atak, artık bu ürünlerin maliyetinden dolayı tercih edilmediğini dile getirdi. TSE sertifikası zorunluluğu getirilen ürünlerin maliyetinin bu sebepten dolayı arttığını söyleyen Atak, “Geçmişte içerisinde bir akü barındıran, küçük bir paneli olan hem cep telefonu şarj edebilen hem de ampulleri olan hazır solar set sistemleri getiriliyordu ithal olarak. Bu ürünleri sadece güneş enerjisi ile değil, normal fişe takarak da şarj edebiliyorduk. Bundan 2 veya 3 yıl önce devlet tarafından alınan bir kararla bu setlerin TSE onayı alması zorunlu hale getirildi. Bu karar sonrasında ürünlerin TSE sertifikası alabilmesi için uzun süren testlerden geçmesi gerekiyor ve bu da maliyetli bir süreç olduğu için ürünün fiyatını arttırıyordu. İthalatçılar uzun süre gümrükte bekleyen bu ürünleri ya maliyetinden dolayı ithal etmeyi bıraktı ya da fiyatları ikiye üçe katladı” diye konuştu.



“Talebi karşılamak için çözüm ürettik”

Müşterilerin hala yüksek olan talebini karşılayabilmek adına kendileri bir çözüm ürettiklerini belirten elektrik teknikeri Suat Atak, “Yıllardır belli bir ücret karşılığında satılan bu ürünü şimdi müşterilere bu kadar yüksek bir fiyata satmaya kalktığımız halde karşılığında iyi bir dönüt alamayacaktık. İç piyasada halen belli miktarda talep var. Örneğin, dağda veya ovada bir çoban ihtiyacı olan ışığı, telefon şarjını böyle sistemlerle karşılamak istiyor. Küçük bir barakası veya çadırı olan vatandaşlar enerji ihtiyacını bu şekilde karşılamak istiyor. Biz de enerji sistemleri üzerine çalıştığımız için müşterilerimizden gelen talebi karşılayabilmek adına böyle bir çözüm ürettik” dedi.



“Çin’den gelen üründen daha güçlü ve uzun ömürlü”

Ortaya çıkan ürün boşluğunu doldurmak adına ürettikleri ürünü anlatan Suat Atak, “Solar sistemin temel ürünlerini birleştirerek bir kutu içerisine monte ederek müşterilerime sunuyorum. Ortaya çıkan boşluğu doldurma imkânı sağlıyor. Eskiden Çin’den gelen ürünlerin tek kutu içerisine montajı yapılmış hali değil de biraz daha güçlü, daha uzun süre çalışabilecek şekilde birleştiriyoruz. Ürün üç ana gruptan ibaret solar panel, akü ve bunu kontrol eden şarj kontrol ünitesi. Biz bunu bir kutu haline getirerek taşınabilir olmasını sağlıyoruz. Müşterinin ihtiyacına göre de daha güçlü yapabiliyoruz. Bu ürün normal bir elektrik kutusuna monte ettiğimiz kendi çözümümüz. Bir çadırda veya odada üç tane ampulle elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Bir regülatörü var ve bununla solar panelden gelen enerji ile akünün doldurulmasını sağlıyor. Tablet ve cep telefonu gibi cihazları buradan şarj edebiliyoruz. Mesela kışın arabaları çalıştırırken yaşanan zorluklar için de kullanışlı olabiliyor. Bir takviye kablosu ile araç aküsüne de takviye yapma imkânınız oluyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.