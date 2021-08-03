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ESO kalifiye elaman yetiştirmek için kolları sıvadı Mesleki eğitimi fabrika ortamında gerçekleştirecek proje: ESO Akademi Başkan Celalettin Kesikbaş istihdam garantili ESO Akademi’yi tanıttı Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: “Eğitimi alan öğrencilerimiz hayata iki sıfır önde başlayacak” “Almanya’daki merkezler model alındı” “15 milyon TL yatırımla Türkiye’nin en modern tesisi haline geldi”

İHA

ESO kalifiye elaman yetiştirmek için kolları sıvadı Mesleki eğitimi fabrika ortamında gerçekleştirecek proje: ESO Akademi Başkan Celalettin Kesikbaş istihdam garantili ESO Akademi’yi tanıttı Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: “Eğitimi alan öğrencilerimiz hayata iki sıfır önde başlayacak” “Almanya’daki merkezler model alındı” “15 milyon TL yatırımla Türkiye’nin en modern tesisi haline geldi”

Eskişehir Sanayi Odası’nın girişimleriyle tasarlanan ve 15 Milyon TL’lik bir yatırımla sanayiye kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlayan ESO Akademi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş tarafından tanıtılan ESO Akademi, 2235 yaş arasında bin öğrenciyi fabrika ortamında çeşitli ekipman ve simülasyon imkanlarıyla eğitmeye hazırlanıyor. Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsü içerisinde yer alan ESO Akademi, İŞKUR ortaklığı ile öğrencilere eğitim sırasında asgari ücret ve SGK sağlamanın yanı sıra eğitim sonrasında da istihdam imkânı sunuyor. Endüstriyel otomasyon, polimer malzeme ile parça imalatı, kaynak yöntemleri, malzeme bilgisi gibi birçok mesleki eğitimin verileceği tesiste, katı modelleme ve çizim programları, plastik enjeksiyon kalıp tasarımı, robot programlamanın da yer aldığı 9 farklı uzmanlık eğitimi de yer alıyor.

“Eğitim sırasında asgari ücret ve SGK imkânı sağlanacak, iş garantisi olacak”
ESO Akademi hakkında konuşan Başkan Celalettin Kesikbaş, iş garantili olduğuna vurgu yaptığı mesleki eğitim tesisini tanıttı. Öğrencilere bir fabrika ortamında mesleki eğitim alma imkânı sunan projeden bahseden Kesikbaş, “Burası yurtdışındaki örnekleri gibi oluşturuldu. Eğitim amaçlı, ancak bir fabrika ortamı oluşturuyor. Gerçek hayatta hangi makinalar varsa, burada da Eskişehir’in ihtiyacı olan bütün makinalar mevcut. Bunun haricinde laboratuvarlar, simülasyon merkezleriyle de destekli ve derslikler, yazılımları, altyapısıyla da komple hazır. Buraya gelen bir arkadaşımız 4 ila 6 ay alacağı eğitimle aynı zamanda hayata iki sıfır önde başlamış olacak. Bu projenin temel amaçlarından bir tanesi istihdam garantisidir. Arkadaşlarımız burada kurs gördükleri sürece asgari ücret ve SGK’larıyla eğitimlerini alıyor olacaklar. Aynı zamanda iş garantili olması sebebiyle de eğitim sonrasında iş hayatına başlıyor olacaklar” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin en modern mesleki eğitim tesisi haline geldi”
Projeyi oluştururken Almanya’daki modelleri örnek aldıklarını belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO Akademi’nin sağladığı birçok imkânla Türkiye’nin en modern tesisi olduğunu ifade etti. Kesikbaş, konuyla ilgili şu sözleri dile getirdi:
“Genelde bizim gezdiğimiz, dolaştığımız ya da dünyadaki örneklerine baktığımız zaman mesleki eğitim merkezleri, eğitim merkezi şeklinde genelde simülasyonlarla yani gerçek makinaların dışında eğitim sağlıyordu. Bunların bütün altyapıları da buna göreydi. Bizim derdimiz, aranan bir eleman yetiştirdiğimizde fabrikalarda kabul görsün, bir daha fabrikada oryantasyon ve makina eğitimleriyle uğraşmasın. Bunun en güzel modelleri özellikle Almanya’da mevcut. Çünkü fabrikaların içerisindeki mesleki eğitim merkezleri, o fabrikanın birebir aynısı şeklinde donanımlanıyor. Bizim esin kaynağımız da o oldu, çünkü başarılı bir model. O başarılı modeli alarak Türkiye’nin standartlarına getirdik. Türkiye’nin en modern tesisi haline geldi. İnşallah burada bin tane arkadaşımız yıl sonunda mesleki eğitimlerine kavuşmuş, altın bileziklerini kollarına takmış olacaklar.”

“15 milyon TL yatırım yapıldı”
ESO Akademi haline getirilen Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsünün bir bölümünün kendilerine Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verildiğini belirten Kesikbaş, “Bu proje yaklaşık iki yıllık bir proje, bugün itibariyle de iş ortaklarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Toplam proje 15 milyon TL’yi buldu” dedi.

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