Eskişehir'de çörek otu seferberliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de çörek otu seferberliği

DHA

Eskişehir'de çörek otu seferberliği


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde, 15 dekarlık alana çörek otu eken öğretmen kardeşler, mahalledeki çiftçilere de örnek oldu. Kardeşlerin dağıttığı tohumları eken çiftçiler, şimdi 500 dekarlık alanda geçimlerini sağlıyor. 5 yıl önce bu işe karar verdiklerini belirten Ahmet Dinç "Çiftçilerimizin çörek otu ektiği alan 500 dekara ulaştı. Çörek otunu bölgemizin bir ürünü yapmak istiyoruz" diye konuştu.
Eskişehir'de öğretmen kardeşler Abdullah Dinç ile Ahmet Dinç, 2017 yılında Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Gümüşbel Mahallesi'nde babalarından kalan 15 dekarlık alana çörek otu ekti. Çörek otu ile elde ettikleri yağını satan iki kardeş, kısa sürede alanı 100 dekara çıkardı. Kardeşleri bununla da yetinmedi, mahalledeki çiftçilere de çörek otu dağıttı. Böylece tohumları eken çiftçiler için yeni bir gelir kapısı oluştu, mahallede çörek otu ekimi yaklaşık 500 dekarlık alana yayıldı.
Merak nedeniyle çörek otu yetiştirmeye başladıklarını belirten Abdullah Dinç, mahallede çörek otu markası yaratmayı hedeflediklerini söyledi.
'YETİŞEN BİR ÜRÜN DEĞİLDİ, DENEDİK'
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi' kapsamında destek gördüklerini belirten Dinç, şunları söyledi:
"Çörek otu, klasik ürünlerden değil. Bölgemizde yetişen bir ürün de değil. Ama bunu denedik ve mahallemizde yaygınlaştırdık. Kazançlı bir ürün. Bakımı ve yetiştirilmesi çok zor değil. 15 dekarlık bir araziyle bu işe başladık. Her yıl üzerine katarak 100 dekara kadar ulaştık. Özellikle kıraç alanlarda yetişen ve suyu çok sevmeyen bir ürün. Mevcut iklim şartları da bu tarz ürünlere yönelmemizi mecbur kılıyor. Bu yılki kuraklığı tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da yoğun hissettik. Mahallemiz çörek otu konusunda bir marka olma yolunda ilerliyor. İlk başlarda 1 dekarlık alanda 10 kilolarla başladık. Şimdi getirdiğimiz nokta 1 dekarda 100 kilo verim alıyoruz. Şeker pancarı, mısır ve ayçiçeği ile yarışabilecek kazanca ulaştı. Kıraç bir arazide sanki bir ayçiçeği ürünü hasat etmiş kadar kazanç sağlıyor. Ekim ve hasat arasında 4 aylık bir süreci var. Buğday gibi 9-10 ay değil. Tarlayı yıpratmıyor."
'MARKA OLMAK İSTİYORUZ'
Diğer çiftçilerin de yetiştirmeye başlamasıyla birlikte çörek otunun bölgede dikkat çekmeye başladığını belirten Dinç, şöyle devam etti:
"Ürün bölgede çok dikkat çekti. Türkiye'de Gümüşbel Mahallesi olarak marka olmak istiyoruz. Bu, çok da uzak değil. Herkesle bilgimizi paylaşıyoruz. Çörek otumuzu satmakta hiç sıkıntı yaşamadık. Köylümüz ektikten sonra 'nasıl satılacak?' diye korkuyordu. Geçen hafta tüccarlar geldi, çok güzel fiyat verdiler. Bütün küçük arazi sahiplerine öneriyoruz. Öğretmen olduğumuz için üretim, satış ve tohum bulma konusunda her türlü desteği, her sorana veriyoruz. Türkiye'nin her tarafından 'çörek otu yetiştirmek istiyorum. Tohumluk bulur musunuz?' dediklerinde gönderiyoruz. Çörek otu sadece poğaçalarda, simitlerde kullanılmıyor. Tıbbi aromatik bir bitki. Şu an dünyanın her yerinde ve bölgesinde sıklıkla kullanılıyor. Maalesef Türkiye çörek otunda ithalatçı durumunda. Ekim alanlarını artırmak istiyoruz"
`BU YIL 1500 DEKARA ÇIKACAĞIZ´
Çörek otu yetiştirmek isteyen herkesle bilgi paylaştıklarını ve mahallede herkesin buna yöneldiğini anlatan Ahmet Dinç ise çörek otu ekim alanının mahallede kısa sürede 500 dekara ulaştığını söyledi. Yetişen çörek otunun yağ oranı ve kalitesinin oldukça iyi olduğunu belirten Dinç "Çiftçilerimize tohumları temin ettik ve tüm bilgimizi paylaştık. Çörek otunu bölgemizin bir ürünü yapmak istiyoruz. Çörek otu hakkında bilgilendirmek ve özendirmek adına her yıl tarla günleri düzenliyoruz. Önümüzdeki yıl bin 500 dekara çıkacağını düşünüyoruz. Getirisi yüksek bir ürün. Bir buğday tarlasından 3-4 yılda alamayacağınız geliri 1 yılda alabilirsiniz. Çiftçimizin elinde 30-40 tona yakın çörek otu tohumu var. Ürettiğimiz çörek otunun cinsi, yerli tohum olarak geçiyor. Türkiye'ye özgü bir tohum. Yağlık çörek otu. Soframızda yediğimiz çörek otu değil. Tamamen yağlık ve tıbbi alanlarda kullanılabilen bir tohum. Yağ oranı ve kalitesi oldukça güzel" diye konuştu.
Gümüşbel Mahalle Muhtarı Zeki Şahin Erol da öğretmenlerin mahalledeki çiftçilerin hepsine örnek olduğunu söyledi. Bu sayede çiftçiler için yeni bir geçim kaynağı yaratıldığını belirten Şahin, "Arkadaşlarımız 5 yıldır çörek otu yetiştiriyor. Biz de alternatif ürün olarak nadaslara çörek otu ekiyoruz. Sağlık açısından da çok değerli bir bitki. Herkese örnek oldular, onlara da çok teşekkür ederiz" dedi. Çiftçi Muhittin Erol ise daha önce ektiği soğandan vazgeçip daha geliri yüksek olduğu için çörek otu yetiştirmeye başladığını belirterek "Daha önce soğan ekiyordum. Şimdi çörek otu ekiyorum. Yavaş yavaş bu çörek otunu yaygınlaştıracağız. Herkesin ekmesini tavsiye ederim" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2021-08-28 13:58:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçaklayıp öldürdü
YEREL HABERLER Sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçaklayıp öldürdü
İnönü Belediyesi'nin Milli Takım sporcuları Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi'nin Milli Takım sporcuları Avrupa ...
Bıçaklı kavgada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Bıçaklı kavgada 23 yaşındaki genç hayatını ...
Annesini koronadan kaybeden sağlıkçı: Yalvarıyorum, bir an önce aşınızı olun
YEREL HABERLER Annesini koronadan kaybeden sağlıkçı: Yalvarıyorum, ...
20 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
YEREL HABERLER 20 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
(ÖZEL) Kızı için yaptığı kozalak şurubu şimdilerde herkese şifa oluyor Hatice Demirkurt: “Kızım nefes almaya başladı” “Çevremden yoğun talep alıyorum ama yetişemiyorum”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kızı için yaptığı kozalak şurubu şimdilerde ...
Bu gazeteler Atatürk’ün dönemini anlatıyor Gazeteci ve gazete koleksiyonu sahibi Ali Akyüz, “Sergide Atatürk’ün vefatından önce yayınladığı son ilan yer alıyor” “Günümüzdeki insanların yaşamadıkları günlerin yaşanan gerçekleri burada” “Koleksiyonumda bine yakın eski gazete var”
YEREL HABERLER Bu gazeteler Atatürk’ün dönemini anlatıyor Gazeteci ...
60 yıldır makası elinden düşmüyor 78 yaşındaki berber 60 yıldır işini severek yapıyor
YEREL HABERLER 60 yıldır makası elinden düşmüyor 78 yaşındaki berber ...
Eskişehir´de 5 bin yıllık küp mezarlarda çocuk iskeletleri bulundu
YEREL HABERLER Eskişehir´de 5 bin yıllık küp mezarlarda çocuk ...
Şantiyeden 130 bin liralık kablo çalan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Şantiyeden 130 bin liralık kablo çalan 5 kişi ...
TEI´ye dünya çapında 3 ödül
YEREL HABERLER TEI´ye dünya çapında 3 ödül
Eskişehir 2. Tarım Fuarı son teknolojileri çiftçilerle buluşturacak
YEREL HABERLER Eskişehir 2. Tarım Fuarı son teknolojileri ...
EOSB’nin proje ve yatırımları diğer illerin de odağında
YEREL HABERLER EOSB’nin proje ve yatırımları diğer illerin de ...
Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 304 bin 987’ye yükseldi
YEREL HABERLER Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 304 bin ...
Kontrolden çıkarak refüje giren tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkarak refüje giren tırın sürücüsü ...
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Serinlemek için bu bitkiler tavsiye ediliyor
YEREL HABERLER Serinlemek için bu bitkiler tavsiye ediliyor
TEI uluslararası ödüllere doymuyor TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit: “Bütün bu başarılar TEI’nin yetkin insan gücüyle oluyor” “Türkiye’de savunma sektöründe altın madalya alabilen ilk şirketiz”
YEREL HABERLER TEI uluslararası ödüllere doymuyor TEI Genel Müdürü ...
Bir çay tepsisi ile yarım asrı geride bıraktı Yarım asırdır çay ocağı işletiyor
YEREL HABERLER Bir çay tepsisi ile yarım asrı geride bıraktı Yarım ...
Sıcak havalar insanlar gibi sokak kedilerini de bunalttı
YEREL HABERLER Sıcak havalar insanlar gibi sokak kedilerini de ...
İnönü'de yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER İnönü'de yol çalışmaları sürüyor
Ölmeyi bekleyen leyleği jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Ölmeyi bekleyen leyleği jandarma kurtardı
Ölen yavrusunun başında saatlerce bekledi
YEREL HABERLER Ölen yavrusunun başında saatlerce bekledi
Eskişehir´de en çok ev kadınları Covid oluyor
YEREL HABERLER Eskişehir´de en çok ev kadınları Covid oluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.