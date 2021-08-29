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Öğrencilerin ‘Fatih amcası’ 46 yıllık bakkal: “30 seneki önceki öğrenciler gelip boynuma atlıyor”

İHA

Öğrencilerin ‘Fatih amcası’ 46 yıllık bakkal: “30 seneki önceki öğrenciler gelip boynuma atlıyor”

Eskişehir’de 46 yıldır işlettiği 20 metrekarelik bakkal dükkanı ile özellikle öğrencilerin 'Fatih amca' olarak tanıdığı Fatih Çakır, okulların açılmasını ve "Çocuklarım" dediği öğrencilerin tekrar gelmesini bekliyor. Çakır, 30 sene önceki öğrencilerin gelip boynuna atladığını belirtti.
Odunpazarı’na bağlı Arifiye Mahallesi'nde okulların ve dershanelerin yoğun olduğu bölgede 46 yıldır bakkal dükkânı işleten Fatih Çakır, birçok kişinin güvendiği biri haline geldi. Babası ve annesi ile 1975 yılında açtıkları 20 metrekarelik dükkâna bir ömür sığdıran Çakır, güler yüz ve samimiyetin kendisini bu günlere taşıdığını belirtti. Okuldan çıkanların ailesini dükkânında beklediğini, şehir dışına çıkan kişilerin kendisine ev, araba anahtarı teslim ettiğini söyleyen Fatih Çakır, bölgede yaşayanların "Fatih amcası" oldu. Geçmişi andığı zaman “Her şeye rağmen güzel günlerdi” diyen Çakır, pandemi dolayısıyla kapanan okulların tekrar açılmasını ve "Çocuklarım" diye tabir ettiği öğrencilerin tekrar gelmesini bekliyor.

“30 sene önceki öğrenciler gelip boynuma atlıyor”
Gününün tamamını işlettiği bakkalda geçiren Fatih Çakır, iki çocuğunu da üniversitede okuttu. Ailesine bu dükkân sayesinde bakan 60 yaşındaki Çakır, geçmişi hatırladıkça mutlu olduğunu söyledi. Öğrenciyken dükkânından alışveriş yapan kişilerin şimdilerde çocuklarını getirdiğini ifade eden Çakır, “30 sene önceki öğrenciler gelip boynuma atlıyor. 'Fatih amca tanıdın mı beni hep sana geliyordum?' sorusunu soruyorlar. Birçok çocuk anne ve babasını burada bekliyordu. Ben dükkândan hiç çıkmadım. Hamamyolu'na veya adalara en son ne zaman gittiğimi bile hatırlamıyorum. Günde 18 saat dükkânda duruyorum. Burada yıllarımızın geçmesinin sebebi gülen yüzümüz ve tatlı dilimiz oldu. Elimizden geldiğince burada bizden yardım isteyenlere yardım ettik. Yıllarımı burada geçirdim. Çok güzel günlerdi” dedi.

“Müşterim olan çocuklara kendi çocuğummuş gibi özen göstererek ürün satıyorum”
Doğal davranışlarının insanlara güven verdiğini belirten Fatih Çakır, müşterisi olan çocuklara kendi çocukları gibi özen gösterdiğini anlattı. Çakır, “Karakterimi ve kişiliğimi hep korudum. İnsanlar da bana güvendi. Mesela insanlar tatile giderken evlerinin anahtarını bana bıraktı. Evcil hayvanlarıyla ilgilenmemi rica ettiler. Park ettikleri araçlarının anahtarlarını bırakıp gittiler. Elimden geldiğince yaptım. Demek ki güven sağlamışım. Ben dükkanımda merdiven altı ürün hiç satmadım. Alkol hiç satmadım. Sağlığa zararlı olduğunu bildiğim hiçbir şeyi satmadım. Her ay düzenli şekilde ürünlerin son kullanma tarihini kontrol ediyorum. Bir nevi müşterim olan çocuklara kendi çocuğummuş gibi özen göstererek ürün satıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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