Yangın ve sel afeti yardım kampanyası devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yurt genelinde meydana gelen yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yardım kampanyası devam ediyor.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangınlar ve seller sonrasında Türkiye'deki ve “Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası”, sürekli açık tutularak yangın ve sel afetleri sonrasındaki ulusal çabaların desteklenmesinin sağlanacağı aktarıldı.

AFAD tarafından yangın ve seller için hayata geçirilen yardım kampanyası üzerine yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız 'YANGIN' ya da 'SEL' yazarak 1866’ya SMS gönderebilecek (1 SMS 10 TL) ya da hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir. Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyasına ilişkin 12.8.2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve yedi yardım kampanyasına ilişkin banka hesap numaralarına sitemizden ulaşabilirsiniz.”

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