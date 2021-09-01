Eskişehir ve ilçelerine kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir’in bazı kesimlerinde yerel ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Eskişehir’in güney ve doğu kesimlerindeki yağışların Alpu, Çifteler, Beylikova, Sivrihisar, Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıççık, Han, Seyitgazi ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklenirken, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Eskişehir’in güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılar yapıldı.

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