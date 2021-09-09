FETÖ’den aranan ve Eskişehir’de yakalanan 8 kişiden 4’ü tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında arama kararı bulunan ve Eskişehir'de yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının gözaltı kararı verdiği 8 şüphelinin Eskişehir’de olduğunu tespit etti. Şehir merkezinde şüphelilerin saklandıkları tespit edilen evlere yapılan operasyonlar sonucu hakkında arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakim tarafından tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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