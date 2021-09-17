Sağanak yağış yine plakaları düşürdü Yollardaki çukurlar sebebi ile düşen araçların plakaları suların çekilmesi ile ortaya çıktı Plakalar, sosyal medya da paylaşılarak sahiplerine ulaştırılmaya çalışılıyor

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak sonrasında yollardaki çukurlarda oluşan su birikintileri göremeyen çok sayıda sürücünün araç plakaları sarsıntı sebebi ile düştü. Suların çekilmesi ile ortaya çıkan plakalar, sosyal medya da paylaşılarak sahiplerine ulaştırılmaya çalışılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir’in kent genelini etkisi altına alan sağanak yağış, kurak geçen sezonda insanları sevindirirken altyapı yetersizliğinden dolayı vatandaşların zaman zaman zorlu anlar yaşanmasına neden oldu. Şehrin bazı mahallerinde yoğun yağışa bağlı olarak yollar adeta göle döndü. Araçları ile su birikintileri içinde ilerlemeye çalışan sürücülerin ise otomobillerinin plakaları hendek ve çukurları fark etmeyerek geçmesi sonucu düştü. Yağmur suları çekilmesinin ardından Odunpazarı ilçesinde bulunan Teksan Sanayi Sitesi’ndeki ağlarca sokakta plakalar duyarlı vatandaşlarca bir köşeye istiflendi. İstiflenen plakalar ise sosyal medyada paylaşarak sahiplerine ulaşması amaçlandı.

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