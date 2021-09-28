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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar göç yolundaki kuşları gözledi

İHA

Çocuklar göç yolundaki kuşları gözledi

Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu, kuş gözlem atölyesi ile çocuklara eşsiz bir deneyim yaşattı.
Tepebaşı Belediyesi’nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor.
Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu; doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.
Yeryüzü Ekoloji Okulu’nun gerçekleştirdiği ve Orman Yüksek Mühendisi Emir Özay’ın katılımıyla Beylikova Beylikahır Gölü’nde gerçekleşen kuş gözlem atölyesi, çocukların katılımı ile gerçekleşti. Katılımcı çocuklara kuşların göç yolculuklarında karşılaştığı zorluklar aktarıldı. Farkındalık oluşması amacı ile önem taşıyan atölyede Eskişehir’de yaşayan kuşlar tanıtılırken, kuşların doğaya olan katkıları, yaban hayatındaki yeri, göç yolculukları esnasında yaşananlar anlatıldı. Ayrıca kuşların maruz kaldığı olumsuzluklara karşı alınabilecek tedbirler de ele alındı. Etkinlik sonrası katılımcı çocuklar Eskişehir’de yaşayan kuş türlerini öğrendiklerini ve onları korumak adına ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Kuş gözlem etkinliğinden memnun kalan çocuklar, Tepebaşı Belediyesi’ne de teşekkür etti.

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