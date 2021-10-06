Uzman doktor üç yılda ikinci üniversite diplomasını aldı Üroloji Uzmanı Dr. Coşkun Kaya: “İşletme, tıp eğitimim sırasında hep okumak istediğim bir alandı” “İkinci Üniversite imkânlarından yararlanarak bu hayalimi gerçekleştirdim” Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal: “Pandemi tüm dünyaya açık ve uzaktan öğrenmenin önemini bir kez daha gösterdi”

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görev yapan ve pandemi döneminde özverili çalışmalarına devam eden Üroloji Uzmanı Dr. Coşkun Kaya büyük bir başarı örneği göstererek üç yıl içinde İkinci Üniversite Programları dâhilinde Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Diplomasını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın elinden alan Dr. Kaya, konuya ilişkin görüşlerini ifade ederken “Tüm sağlık çalışanları olarak pandemi nedeniyle son derece yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Yoğun çalışma koşulları içerisinde ikinci üniversitemi tamamlamış ve diplomamı Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal’ın elinden almış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İşletme, tıp eğitimim sırasında hep okumak istediğim bir alandı. İkinci Üniversite imkanlarından yararlanarak bu hayalimi gerçekleştirdim. Anadolu Üniversitesi zengin ders materyalleri, nitelikli uzaktan öğrenimi ve kaliteli hocalarıyla bana çok yardımcı oldu. Anadolu Üniversitesi’ne bu imkânı sağladığı için çok teşekkür ediyorum.” dedi.



“İkinci Üniversite ile herkes hayallerini gerçekleştirebiliyor”

Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pek çok zorluk doğurduğunu ifade eden Rektör Erdal, “Ancak böylesi zorlu durumlar ve süreçler neticesinde çok daha güçlü şekilde ayağa kalkmayı biliyoruz. Pandemi tüm dünyaya açık ve uzaktan öğrenmenin önemini bir kez daha gösterdi. Bu süreçte Anadolu Üniversitesi 40 yılı aşan birikimini ülkemizin tüm yükseköğretim gören öğrencilerinin hizmetine sundu. İkinci Üniversite, zaman mekân sınırı olmadan hem yeni bir meslek edinmek, yeni kariyer imkanları sağlamak hem de kişisel gelişim için bireylere giriş sınavsız üniversite eğitimi olanağı sunuyor. Bu kapsamda Dr. Kaya da eğitimin yaşam boyu süren bir deneyim olduğunun güzel örneklerinden birini sundu. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans veya ön lisans programından mezun olan veya okuyanlar 21 lisans ve 41 ön lisans programlarından birine sınava girmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden başvurmak suretiyle kayıt yaptırabiliyor. Programlar hakkında detaylı bilgilere ise ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/programlar.html adresinden ulaşılabiliyor.

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