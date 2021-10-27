Pandemide hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri Tepebaşı’nda yaşatılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri Tepebaşı’nda yaşatılıyor

İHA

Pandemide hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri Tepebaşı’nda yaşatılıyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından, korona virüs pandemisinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına yaptırılan Varlığınız Sağlığımız Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi.
Tepebaşı Belediyesi’nin, pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına hazırladığı Varlığınız Sağlığımız Anıtı’nın açılışı gerçekleşti. Ülke genelinden 57 sanatçının elinden çıkan eserler, sağlık çalışanlarının isimlerinin sırlandığı tuğlalar ile Varlığınız Sağlığımız Anıtı’nda birleşti. Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü1 Caddesi’nde yer alan ve 450 eserin birleşiminden oluşan anıtın açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim “Hocaların hocası” Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun eşi Didem Akal Taşcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanat Danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner ve yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları ile sağlıkçılar katıldı.
Törende konuşmaların ardından Başkan Ataç, Didem Akal Taşcıoğlu ile birlikte korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun isminin sırlandığı tuğlayı, anıtta ayrılan bölüme yerleştirdi. Daha sonra katılımcılar anıta karanfiller bıraktı. Duygusal anlar yaşanan buluşmada, yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının aileleri, anıtta emeği geçen sanatçılara ve Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
Eskişehir'de salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar için anıt
YEREL HABERLER Eskişehir'de salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar ...
Eskişehir’de, marketlerde gıda denetimi Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş: “Son tüketim tarihi geçmiş bir ürün asla satışa sunulamaz, rafta bulundurulamaz”
YEREL HABERLER Eskişehir’de, marketlerde gıda denetimi Eskişehir İl ...
Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 0 - Alagöz Holding Iğdırspor: 2
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 0 - Alagöz ...
Anadolu Üniversitesi’nde Fuaye Konserleri devam ediyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nde Fuaye Konserleri devam ...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde bir ilk daha İktisat ve İşletme fakültelerindeki programlarda verilen 504 dersin tamamında “Canlı Ders” etkinliği yapılacak
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde bir ilk ...
Kış aylarında ev ve iş yerlerindeki çiçeklere dikkat Sulama miktarı, oda sıcaklığı, nemli ortam ayarı ve bitki besini hayati önem taşıyor
YEREL HABERLER Kış aylarında ev ve iş yerlerindeki çiçeklere ...
Restoranda işlenen cinayette ilgili tutuklu sayısı 3’e yükseldi
YEREL HABERLER Restoranda işlenen cinayette ilgili tutuklu sayısı ...
TÜRKAV'dan "Sağlıklı Yaşam ve Ağrı' konulu konferans
YEREL HABERLER TÜRKAV'dan "Sağlıklı Yaşam ve Ağrı' konulu konferans
Günyüzü ilçesinde şeker pancarı teslimatı başladı
YEREL HABERLER Günyüzü ilçesinde şeker pancarı teslimatı başladı
(Özel) Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı Kuyumcu Engin Polat: “İlerleyen günlerde yükseliş bekliyoruz” “Genellikle bozdurmaya yönelik talep var”
YEREL HABERLER (Özel) Yatırımın güvenli limanında yükselişin ...
Kocasını öldüren kadın gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocasını öldüren kadın gözaltına alındı
Mahmudiyeli atçılar idman merkezinin aktif hale getirilmesini istiyor At yetiştiricisi Yenel Kaya: “İdman merkezi yerimiz hazır ama atıl bekliyoruz”
YEREL HABERLER Mahmudiyeli atçılar idman merkezinin aktif hale ...
60'lık Kadir amca sepetiyle sokak sokak geziyor Elindeki simit sepetiyle çocuklarını okutmaya çalışıyor 60 yaşındaki Kadir amca yaptığı işle örnek oluyor
YEREL HABERLER 60'lık Kadir amca sepetiyle sokak sokak ...
Özel Ümit’in geleneksel resim yarışması başlıyor Özel Ümit’te bu yıl çocuklar atasözleri ve deyimleri resimleyecek
YEREL HABERLER Özel Ümit’in geleneksel resim yarışması başlıyor Özel ...
İlkokul öğrencileri çadırda yaşayan mevsimlik işçileri ziyaret etti İşçiler ve ailelere çeşitli yardımlar yapıldı Adalet İlkokulu Müdürü İbrahim Şahin: “Yardımlaşma kampanyasına tüm okul katılarak buradaki kardeşlerine destek oldular” Sınıf öğretmeni Bülent Korkmaz: “Çocuklarımıza dünyanın tozpembe olmadığını göstermek istedik”
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri çadırda yaşayan mevsimlik ...
Eso-es.net personeli sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Eso-es.net personeli sertifikalarını aldı
Bilge'den Covid-19 ve grip hakkında önemli açıklama: "Endişe yok tedbir var"
YEREL HABERLER Bilge'den Covid-19 ve grip hakkında önemli ...
Anadolu Üniversitesi ‘Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası’ sona erdi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi ‘Geleneksel Ayak Tenisi ...
Anadolu Üniversitesi’nde memur adaylarına eğitim başladı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nde memur adaylarına eğitim ...
TÜBİTAK’ta BİGG TEAM başarısı
YEREL HABERLER TÜBİTAK’ta BİGG TEAM başarısı
Prof. Dr. Bilge: Vaka sayılarının azaltılmasında en güçlü silahımız aşılar
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bilge: Vaka sayılarının azaltılmasında en ...
Günyüzü kantarı şeker pancarı sezonuna hazır
YEREL HABERLER Günyüzü kantarı şeker pancarı sezonuna hazır
Babayı öldürüp, oğlunu ağır yaralayan sanığa iyi hal indirimli 32 yıl hapis
YEREL HABERLER Babayı öldürüp, oğlunu ağır yaralayan sanığa iyi hal ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.