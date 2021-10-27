Pandemide hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri Tepebaşı’nda yaşatılıyor

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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından, korona virüs pandemisinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına yaptırılan Varlığınız Sağlığımız Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi’nin, pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına hazırladığı Varlığınız Sağlığımız Anıtı’nın açılışı gerçekleşti. Ülke genelinden 57 sanatçının elinden çıkan eserler, sağlık çalışanlarının isimlerinin sırlandığı tuğlalar ile Varlığınız Sağlığımız Anıtı’nda birleşti. Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü1 Caddesi’nde yer alan ve 450 eserin birleşiminden oluşan anıtın açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim “Hocaların hocası” Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun eşi Didem Akal Taşcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanat Danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner ve yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları ile sağlıkçılar katıldı.

Törende konuşmaların ardından Başkan Ataç, Didem Akal Taşcıoğlu ile birlikte korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun isminin sırlandığı tuğlayı, anıtta ayrılan bölüme yerleştirdi. Daha sonra katılımcılar anıta karanfiller bıraktı. Duygusal anlar yaşanan buluşmada, yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının aileleri, anıtta emeği geçen sanatçılara ve Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

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